Oxfam: Миллардеры богаче 60 процентов населения мира

Мировое богатство распределено весьма неравномерно. Ведь состояние 2153 миллиардеров, проживающих сегодня на планете, превышает сумму всех денежных средств, имеющихся в распоряжении 60 процентов населения земного шара. Это следует из доклада международной неправительственной организации (НПО) Oxfam, обнародованного в понедельник, 20 января, по случаю юбилейного, 50-го Всемирного экономического форума, который пройдет с 21 по 24 января в швейцарском Давосе.

По словам представителей НПО, рост состояния "сверхбогатых" людей имеет негативные последствия для остального человечества. Чтобы переломить эту тенденцию, необходимы "решительные политические шаги", подчеркнули эксперты. По оценкам Oxfam, если бы богатейшие люди мира на протяжении десяти лет платили дополнительный налог в размере 0,5 процента от их дохода, можно было бы финансово обеспечить 117 млн рабочих мест в сфере ухода за пожилыми людьми, а также образования и здравоохранения.

Финансовое неравенство между мужчинами и женщинами

Особое внимание в докладе Oxfam было уделено финансовому неравенству между мужчинами и женщинами. Например, в Африке 22 самых богатых мужчины обладают состоянием, которое превосходит состояние всех африканских женщин вместе взятых, заявили эксперты Oxfam.

Как отметили представители НПО, женщины и девочки находятся в особенно невыгодном положении, поскольку нередко им приходится выполнять неоплачиваемую работу по уходу за больными и престарелыми. По данным Oxfam, 42 процента женщин в мире из-за этого не могут заниматься профессиональной деятельностью. Для сравнения: количество мужчин, не имеющих возможности работать по этой причине, составляет по всему миру 6 процентов.

Смотрите также:

В тесноте, да не в обиде Разные условия, одинаковые мечты Генни Богерт снимал студенческие комнаты в десяти странах. Эти фотографии он выставил на своем сайте, чтобы любопытные студенты могли посмотреть, где и как устроились их сверстники. А если хочется познакомиться поближе - тут есть и контактные данные. Что поможет подружиться? Общие мечты. Например, 22-летний студент из Мумбая Панкай Ядав грезит о карьере успешного бизнесмена в Индии.

В тесноте, да не в обиде Остаться на родине После университета Сиддхартх Джоши хочет остаться в родной Индии. Его мечта - работать в области экономического развития. Ему, конечно, известно, что стране как никогда нужны специалисты в этой области. Сиддхартх надеется, что и его однокурсники решат не уезжать за рубеж, потому что Индия сегодня нуждается в образованных молодых людях.

В тесноте, да не в обиде На связи Богерта интересует, как складывается судьба героев его снимков. Например, кубинский спортсмен Амадо Суэйрас думал о продолжении учебы в США, но в итоге остался на Кубе, где в настоящее время работает тренером по теннису.

В тесноте, да не в обиде Дань моде и традициям Одной из первых стран, в которых побывал Богерт, была Молдавия, где он снимал жителя Кишинева Дино Басиу. Фотограф обратил внимание на сочетание современности и традиций в молдавском студенческом жилье. C одной стороны, кишиневская молодежь отдает дань моде, а с другой - в их квартирах можно увидеть даже старинные ковры ручной работы.

В тесноте, да не в обиде Стандартный набор Вещи в студенческих комнатах выглядят по-разному. Но сами предметы мебели повторяются из страны в страну: например, у студента в любой части света есть своя кровать и письменный стол. Естественно, есть они и в комнате общежития, где живут российские студенты Расул, Марат и Олег.

В тесноте, да не в обиде Учиться - это роскошь? Голландский фотограф искал не только сходства в жизни студентов, но и отличия. На своем сайте он собрал факты о странах, откуда родом его герои: каков местный уровень грамотности, сколько молодых людей получают высшее образование. Например, в Кении, где живет Виктор Ньороге, всего семь процентов населения окончили вуз.

В тесноте, да не в обиде Квадратный метр на человека Точных данных о количестве студентов на Филиппинах нет. Зато известно, что жить им нередко приходится в тесноте. Например, Абигайл Мангахас Алидон (на фото - крайняя слева) из Манилы живет вместе с шестью соседками в комнате, размер которой - всего 12 квадратных метров.

В тесноте, да не в обиде Внимание к деталям Глядя на интерьер Антонио Рубио, легко угадать, какой предмет он изучает в Гаване. Студенту специальности "Электротехника" важно, чтобы помещение было хорошо освещено, и чтобы при работе были видны мелкие детали. Снимок доказывает: даже самая маленькая студенческая комната может многое рассказать о своем владельце.

В тесноте, да не в обиде Кто на очереди? Большую часть героев своего проекта Богерт нашел у себя на родине - в Нидерландах. В их числе - Тим Мулдерс и Ирис Йонстхёвел из Делфта. Теперь фотограф планирует отправиться на съемки в Германию. Автор: Дженифер Фрацек, Екатерина Глебова

