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Спасатели в Киеве работают на месте, где ночью в результате ударов российских дронов было повреждено зданиеФото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS
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Атака дронов на Киев и другие события 398-го дня войны

Евгений Жуков
1 ч. назад

Украинские власти заявили, что атака дронов отражена - сбито подавляющее большинство выпущенных БПЛА. Обнаружены обломки дрона в Новой Москве. Берлин намерен увеличить военную помощь Киеву в 5 раз - до 15 млрд евро.

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На 398-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 28 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В ночь на вторник в ряде областей Украины - Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской - в связи с угрозой атаки дронов была объявлена воздушная тревога. В Киеве и Днепре прогремели взрывы. По оценкам СМИ, в украинской столице их раздалось не менее шести. По словам начальника городской военной администрации Сергея Попко, силы ПВО уничтожили "все вражеские цели" в воздушном пространстве вокруг Киева. В Святошинском районе столицы упали обломки одного из уничтоженных дронов, из-за чего возникло загорелось помещение магазина.

Генштаб ВСУ сообщил в утренней оперативной сводке, что для нанесения авиаударов противник задействовал 15 ударных БПЛА типа "Шахед-136", 14 из которых были уничтожены. В заявлении командования Воздушных сил ВСУ указывалось, что помимо "Шахедов", по украинским городам были выпущены один разведывательный беспилотник "Гранат-4" и две управляемые авиабомбы.

Ситуация вокруг Авдеевки

Одним из важнейших участков военных действий остается Авдеевка в Донецкой области. Военная разведка Великобритании полагает, что российское военное командование по-прежнему считает операцию по окружению этого города приоритетной, но незначительные успехи в этом направлении достигнуты ценой больших потерь в бронетехнике. В ежедневном отчете британского Минобороны указывается, в частности, что 10-й танковый полк ВС РФ, входящий в состав 3-го армейского корпуса, вероятно, потерял большую часть своих танков, пытаясь окружить Авдеевку с юга.

К наступлению на Авдеевку Россия, вероятно, привлекла опытных боевиков ЧВК "Вагнер", пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в очередном аналитическом обзоре. "Их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи, достигнутые в этом районе за последнюю неделю", - указывают военные аналитики.

На фоне угрозы окружения Авдеевки и усиления обстрелов со стороны российских войск, в городе остаются около 2000 человек, заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

За минувшие сутки российские силы нанесли по территории Украины 11 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, заявил Генштаб ВСУ. Украинские войска отбили 24 атаки противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщается в вечерней оперативной сводке. К перечню населенных пунктов, за которые ведутся наиболее ожесточенные бои (Бахмут, Авдеевка и Марьинка), по сравнению с предыдущим днем добавилась Белогоровка. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы противника, а также склад боеприпасов, указал украинский Генштаб.

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по территории 9 областей Украины, в результате обстрелов погибли 8 мирных жителей, сообщил Ситуационный центр украинского Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в Сумской области проверил готовность погранподразделений к защите госграницы. По данным пограничников, Россия активизировала обстрелы украинской стороны со своей территории, больше всего в последнее время страдает Белопольская территориальная община. В Ахтырке Зеленский вручил мэру знак "города-героя".

Сформированы три роты ударных дронов

В Украине сформированы и уже готовы к выполнению задач первые три роты ударных БПЛА, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, помимо дронов, подразделения укомплектованы внедорожниками и станциями спутникового интернета Starlink. "Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут наводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизни", - указал министр, добавив, что внедорожники помогут операторам дронов совершать рейды в тыл российских войск, перевозить грузы и эвакуировать раненых, а терминалы Starlink позволят иметь бесперебойную связь на поле боя.

В Минобороны России утверждают, что впервые сбили управляемый снаряд реактивной системы залпового огня GLSDB ("умная" авиабомба с двигателем), вошедшие в анонсированный США в феврале пакет военной помощи Украине.

В Новой Москве, в районе села Свитино, по предварительным данным, обнаружили обломки беспилотника, предположительный размах его крыльев - два метра, сообщили Telegram-каналы Baza и Shot. По их информации, обломки нашел житель деревни примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна. На опубликованных фотографиях видно, что дрон был выкрашен в цвета флага Украины, на одном из крыльев видна надпись "Слава Украине". Украинская сторона и Минобороны РФ пока никак не прокомментировали находку.

Военная помощь Украине

Правительство Германии намерено увеличить военную помощь для Украины в несколько раз - с нынешних трех миллиардов до 15 млрд евро. В конфиденциальном письме Минфина ФРГ в адрес комитета бундестага по бюджетным вопросам, которое цитирует Der Spiegel, отмечается, что прежде всего планируется закупить средства ПВО, гусеничную бронетехнику, а также боеприпасы для поставляемых Германией систем вооружений и артиллерии.

Франция с конца марта удвоит количество поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов, подходящих к немецким самоходным артиллерийским установкам (САУ) PzH 2000 и французским САУ CAESAR, до 2000 в месяц. Об этом министр обороны Себастьен Лекорню заявил в интервью газете Le Figaro.

Португальские танки Leopard 2 доставлены в Украину, передала Kyiv Independent со ссылкой на министерство обороны Португалии, которая ранее обещала Киеву три танка Leopard 2A6.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал первые переданные Киеву Великобританией боевые танки Challenger 2 MBT "фантастическими машинами". Министр отметил, что техника скоро будет задействована для выполнения "боевых задач".

Россия в связи с масштабным уничтожением своей бронетехники украинскими военными вынуждена опираться на устаревшие танки советского производства Т-54 и Т-55, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате Конгресса США, подтвердив информацию расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT).

В Украине официально признают похищенными Россией 4390 детей-сирот, полусирот и лишенных родительской опеки, заявила в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, похищенные дети находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в самой России.

США поддержали идею создания международного спецтрибунала по России за преступление агрессии против Украины в рамках украинской правовой системы. Об этом заявили в Госдепартаменте США, подчеркнув, что трибунал должен содержать "международные элементы" и предпочтительно, чтобы он располагался в европейской стране, но не в Украине.

Вопрос размещения российского ядерного оружия в Беларуси

В Минске прокомментировали планы Москвы по размещению тактического ядерного оружия (ЯО) на территории Беларуси. МИД РБ утверждает, что строительство специального хранилища для тактического ЯО РФ не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом", - говорится в заявлении, а планы размещения ЯР на территории страны называются "вынужденными ответными действиями по укреплению собственной безопасности и обороноспособности".

Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал Минску новые, "гораздо более суровые" санкции в связи в случае размещения тактического российского ядерного оружия.

Споры вокруг российских олимпийцев

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших войну российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, сообщил глава МОК Томас Бах (Tomas Bach). Команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований, добавил он. Таким образом, рекомендация о допуске касается только соревнующихся в индивидуальных видах спорта. МОК также посоветовал не допускать российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Среди российских атлетов многие числятся в спортивном обществе ЦСКА.

Ранее более 300 действующих и бывших фехтовальщиков из разных стран мира подписали открытое письмо против допуска спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Российская агрессия нарушает фундаментальные ценности олимпизма, говорится в письме, адресованном Томасу Баху и врио президента Международной федерации фехтования FIE (вместо находящегося под санкциями российского олигарха Алишера Усманова. - Ред.) Эммануэлю Кациадакису.

Требование сохранить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с войной РФ против Украины подтвердили и представители комитета бундестага по делам спорта.

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