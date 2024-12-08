OSINT-аналитики сообщают об уходе кораблей РФ из Тартуса

Россия выводит свои военные корабли из порта Тартус в Сирии, утверждает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в посте в воскресенье, 8 декабря. К аналогичным выводам склоняются некоторые OSINT-наблюдатели. Телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийские повстанцы вошли в город Тартус на берегу Средиземного моря

"8 декабря 2024 года из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота РФ, - говорится в сообщении ГУР. - Также россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы в Хмемиме".

Ранее, 6 декабря, OSINT-аналитик, выступающий в соцсети X под псевдонимом MT Anderson, опубликовал спутниковый снимок, судя по которому, в тот день в порту Тартуса находились четыре российских корабля: фрегат "Адмирал Головко", сторожевой корабль "Адмирал Григорович", вспомогательное судно "Вязьма" и подводная лодка "Новороссийск".

Аналитик высказал тогда предположение, что фрегат "Адмирал Горшков" и вспомогательное судно "Ельня", которые еще 30 ноября находились в Тартусе, покинули порт и направились "домой" (в Россию).

3 декабря онлайн-издание Navalnews написало, что появились "первые признаки того, что Россия эвакуирует корабли ВМФ РФ из Сирии". В частности, в публикации говорилось, что вспомогательное судно "Ельня" покинуло Тартус утром 2 декабря 2024 года.

О российской базе в Тартусе

"Военно-морская база в Тартусе на средиземноморском побережье Сирии является стратегическим активом для России. Российский флот содержит военно-морскую базу здесь с 1971 года, но после распада Советского Союза она перестала использоваться, - отмечалось в статье Navalnews. - После начала гражданской войны в Сирии в 2012 году ее использование вновь возросло, и она стала главной зарубежной военно-морской базой России. А с началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году она приобрела еще большее значение. Россия усилила свое военное присутствие в Тартусе в преддверии вторжения, чтобы противостоять и сдерживать прямое участие НАТО, особенно с помощью авианосцев в Средиземном море".

Как напоминает медиакомпания BBC , после начала войны в Украине Турция "перекрыла проливы для военных кораблей", в связи с чем российский военно-морской флот лишился возможности направлять корабли в Черное море. На этом фоне ценность объекта в Тартусе дополнительно увеличилась.

МИД России об угрозах безопасности базам РФ в Сирии

8 декабря онлайн-издание "Агентство" высказало в Telegram предположение, что, судя по публикуемым в Сети видео, сирийская оппозиция в этот день вошла в Тартус.

В тот же день МИД РФ опубликовал заявление , в котором, кроме прочего, говорилось, что "российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности" и что "на данный момент серьезной угрозы их безопасности нет".

Официально объект в Тартусе имеет статус пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии (а не военной базы). Это единственный российский военно-морской объект в Средиземном море.