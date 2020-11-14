 Осетрина и черная икра - из немецких прудов (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 23.11.2020

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По Германии

Осетрина и черная икра - из немецких прудов (фото)

Почему немецкий рыбхоз в Мекленбурге перешел на выращивание сибирских осетров?

BdT - Fischerei - Störe statt Karpfen

Варен • Голь на выдумки хитра - примерно так сами описывают свое решение начать разводить сибирских осетров в немецком рыбном хозяйстве Мюриц-Плау (Fischerei Müritz-Plau), точнее - в подразделении этого крупного рыбхоза, расположенном около города Варена в районе Мекленбургское Поозёрье. Здесь насчитывается в общей сложности более двух десятков прудов. Сейчас примерно 80 процентов рыб в них составляют сибирские осетры, хотя раньше в этом месте специализировались на выращивании карпов.

Осетры вместо карпов

Почему решили перейти на осетров? Это подразделение рыбного хозяйства находится около национального парка Мюриц - самого большого внутреннего озера Германии. Как сообщает информационное агентство dpa, дело в том, что карпы все чаще становились добычей размножившихся здесь бакланов и орлов, для которых пруды стали чем-то вроде постоянно накрытого стола. Потери стали очень существенными. Тогда и пришла идея попробовать разводить осетров. Эти рыбы по размеру - больше карпов, поэтому намного реже становятся добычей хищных птиц.

Рыбное хозяйство Мюриц-Плау
Рыбное хозяйство Мюриц-Плау

В пруды из защищенных бассейнов молодых осетров выпускают после набора примерно полуторакилограммового веса. Карпов, линей и других рыб в прудах тоже продолжают содержать, но главная их задача теперь - поддерживать экологическое и биологическое равновесие - рыться в иле, перекапывать дно, заботиться о чистоте водоемов.

Осетрина из Мекленбурга

В хозяйстве освоили полный цикл выращивания осетров - от разведения мальков до получения осетровой икры. Выловленных рыб сначала взвешивают и проверяют с помощью ультразвука. Затем принимают решение - отправить на переработку, использовать для разведения или выпустить обратно - расти и набирать вес. Товарный вес самцов должен составлять от трех до четырех килограммов, самок - от 7 до 15 килограммов. 

Сейчас каждый год за сезон здесь добывают от 40 до 60 тонн этой деликатесной рыбы. При этом осетрина и осетровая икра составляют пока всего лишь около четырех процентов годового оборота этого хозяйства в размере около 12 миллионов евро.

Рыбное хозяйство Мюриц-Плау
BdT - Fischerei - Störe statt Karpfen

Что же с карпами? Их продолжают успешно разводить в других местах. Эта традиция насчитывает в Германии много веков, а корни уходят еще во времена правления императора Карла Великого, о чем мы уже рассказывали в фотогалерее, которую можно почитать и посмотреть ниже.

Смотрите также: 

  • Саксония

    Немецкие карпы

    Немцы предпочитают готовить карпов по традиционным и старым семейным рецептам во время рождественских и новогодних праздников, однако отлавливать и продавать их начинают в сентябре-октябре, то есть сезон уже в самом разгаре. В Саксонии, одном из традиционных регионов выращивания этой рыбы в Германии, даже коронуют собственную карповую королеву.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Более четырех десятков предприятий разводят карпов в соседнем Бранденбурге. Одно из крупнейших находится около города Пайц (Peitz). Отсюда в продажу обычно поступают карпы-двухлетки. В некоторых других местах - карпы от четырех до шести лет. В прудах под Пайцем также обитают сомы, судаки, окуни и щуки.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Помимо широко распространенных обыкновенных карпов в Германии попытались выращивать пестрых толстолобиков, которых немцы называют мраморными карпами, однако покупателям они не пришлись по вкусу. Некоторые толстолобики, вроде такого 30-летнего красавца из Мекленбурга, исполняют роль редких показательных экземпляров. На стол такие "долгожители" никогда не попадают.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Этот и предыдущий снимки были сделаны в районе ландшафтного заповедника Левиц (Lewitz) в Мекленбурге-Передней Померании. Здешнее карповое хозяйство является самым большим в Северной Германии. С тридцати его прудов каждый год получают около 300 тонн рыбы.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    В Левице и других хозяйствах сразу после отлова карпов сортируют вручную по размеру и весу, а затем отпускают в бассейны с водой. В магазины и рестораны их поставляют живыми. Килограмм стоит около 7,5 евро.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Для разведения карпов годятся естественные и искусственные водоемы глубиной не менее 70 сантиметров, а для зимовки - местами они должны быть около метра. Более глубокие пруды и озера весной прогреваются дольше, что замедляет рост. В XIII-XV веках, как предполагают историки, число карповых прудов, например, в той же самой Баварии превышало нынешнее в три-четыре раза.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Перед началом ловли воду спускают, а работать начинают на утренней заре. Этот снимок сделан в Бранденбурге. Вместе с Баварией и Саксонией Бранденбург входит в тройку федеральных земель, где больше всего разводят карпов в Германии. На их долю приходится около 80 процентов всех выращенных карпов.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    По данным Федерального статистического ведомства, ежегодно в Германии выращивают более 5 тысяч тонн карпов. Они уступают лишь радужной форели (8 тысяч тонн). На первом месте в Европе по производству карпов находится Польша (20 тысяч тонн).

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие карпы

    Некоторые районы, в которых выращивают карпов, получили европейский сертификат соответствия традиционных региональных продуктов. Среди них - голштинские карпы (Holsteiner Karpfen) из Шлезвиг-Гольштейна. Объем производства в этой федеральной земле небольшой - всего двести тонн. Более подробно о таких региональных деликатесах мы уже рассказывали в отдельном репортаже.

  • Бавария

    Немецкие карпы

    На первом месте прочно находится Бавария. Эти дети в традиционных костюмах приняли участие в открытии баварского карпового сезона 2015 года, проходившем в Средней Франконии.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Карпов разводили еще древние греки и римляне, а пришла эта традиция из Китая. Широкое распространение в Германии они получили в Средние века благодаря монахам, которые выращивали их для постных дней. Первое письменное упоминание карповых прудов на территории нынешней Германии относится к временам правления императора Карла Великого (742-814).

  • Бавария

    Немецкие карпы

    Карпы умеют хорошо приспосабливаться и отлично чувствуют себя не только в рыбоводческих хозяйствах, но и в старых дворцовых и парковых прудах, например, в мюнхенском Нимфенбурге. Правда, осенью их здесь отлавливают, чтобы переселить на зимовку.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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