Осетрина и черная икра - из немецких прудов (фото)

Варен • Голь на выдумки хитра - примерно так сами описывают свое решение начать разводить сибирских осетров в немецком рыбном хозяйстве Мюриц-Плау (Fischerei Müritz-Plau), точнее - в подразделении этого крупного рыбхоза, расположенном около города Варена в районе Мекленбургское Поозёрье. Здесь насчитывается в общей сложности более двух десятков прудов. Сейчас примерно 80 процентов рыб в них составляют сибирские осетры, хотя раньше в этом месте специализировались на выращивании карпов.

Осетры вместо карпов

Почему решили перейти на осетров? Это подразделение рыбного хозяйства находится около национального парка Мюриц - самого большого внутреннего озера Германии. Как сообщает информационное агентство dpa, дело в том, что карпы все чаще становились добычей размножившихся здесь бакланов и орлов, для которых пруды стали чем-то вроде постоянно накрытого стола. Потери стали очень существенными. Тогда и пришла идея попробовать разводить осетров. Эти рыбы по размеру - больше карпов, поэтому намного реже становятся добычей хищных птиц.

В пруды из защищенных бассейнов молодых осетров выпускают после набора примерно полуторакилограммового веса. Карпов, линей и других рыб в прудах тоже продолжают содержать, но главная их задача теперь - поддерживать экологическое и биологическое равновесие - рыться в иле, перекапывать дно, заботиться о чистоте водоемов.

Осетрина из Мекленбурга

В хозяйстве освоили полный цикл выращивания осетров - от разведения мальков до получения осетровой икры. Выловленных рыб сначала взвешивают и проверяют с помощью ультразвука. Затем принимают решение - отправить на переработку, использовать для разведения или выпустить обратно - расти и набирать вес. Товарный вес самцов должен составлять от трех до четырех килограммов, самок - от 7 до 15 килограммов.

Сейчас каждый год за сезон здесь добывают от 40 до 60 тонн этой деликатесной рыбы. При этом осетрина и осетровая икра составляют пока всего лишь около четырех процентов годового оборота этого хозяйства в размере около 12 миллионов евро.

Что же с карпами? Их продолжают успешно разводить в других местах. Эта традиция насчитывает в Германии много веков, а корни уходят еще во времена правления императора Карла Великого, о чем мы уже рассказывали в фотогалерее, которую можно почитать и посмотреть ниже.

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