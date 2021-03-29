 Оружейное лобби в США потерпело поражение в суде | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.05.2021

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Мир

Оружейное лобби в США потерпело поражение в суде

Суд отклонил ходатайство Национальной стрелковой ассоциации (NRA) о признании ее банкротом. Суд посчитал, что NRA таким образом пытается избежать судебного процесса по делу о ее роспуске.

На ежегодном слете NRA в штате Индиана, 2019 год

На ежегодном слете NRA в штате Индиана, 2019 год

Могущественное оружейной лобби в США в лице Национальной стрелковой ассоциации (NRA) потерпело юридическое поражение в борьбе против принудительного роспуска этой организации. Суд в штате Техас вечером во вторник, 11 мая, отклонил ходатайство NRA о правовой защите кредиторов, заключив, что эта организация, запустив процедуру объявления банкротства, лишь пытается избежать судебного процесса в Нью-Йорке о ее принудительном расформировании. NRA выразила разочарование "некоторыми аспектами" судебного решения.

Иск о роспуске NRA подала в августе 2020 года генеральный прокурор штата Нью-Йорке Летиша Джеймс, обвинив эту организацию в систематическом мошенничестве и злоупотреблениях. В исковом заявлении Джеймс, в частности, обвинила руководство NRA в растрате средств организации на дорогие путешествия и кумовстве при раздаче подрядов. Генпрокурор, комментируя решение суда в Техасе, написала в своем микроблоге в Twitter: "NRA не может решать, где она будет отвечать за свои деяния и будет ли она отвечать за них вообще, и наше дело будет и впредь слушаться в нью-йоркском суде. Никто не стоит над законом".

NRA в январе в рамках "реструктуризации" объявила о банкротстве и переносе своего головного офиса в Техас. Организация тогда обосновала этот шаг желанием покинуть "отравленное" и коррумпированное" политическое окружения в Нью-Йорке.

Некоммерческий статус NRA

Национальная стрелковая ассоциация имеет в США статус некоммерческой организации и потому должна соблюдать особые правила при расходовании пожертвований, благотворительной деятельности и ведении бухгалтерии. Она является ультраконсервативной организацией с большим политическим влиянием и приверженцами в лице республиканцев во главе с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Трамп назвал выдвижение обвинений в адрес NRA в августе "ужасным делом" и посоветовал ей перенести место юридической регистрации в Техас.

Преемник Трампа на посту президента Джо Байден, вопреки сопротивлению NRA, пытается ужесточить американское законодательство об оружии. Этого давно уже требуют многочисленные общественные инициативы и правозащитные организации в связи с регулярно совершаемыми в США вооруженными нападениями на учебные заведения, фирмы и т.д.

Головной офис NRA находится в городе Фэрфакс в штате Виргиния. Юридические преследование NRA в Нью-Йорке возможно, поскольку эта организация зарегистрирована там в качестве НКО.

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    Автор: Екатерина Венкина


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