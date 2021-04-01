Оптом и в розницу. Зингман, Конго и оружие из Беларуси

Белорусский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Демократической Республике Конго (ДРК), никакого обвинения ему предъявлено не было. Факт освобождения 31 марта подтвердил МИД Беларуси, сообщается, что бизнесмен, которого африканские СМИ называли торговцем оружия и даже "кошельком Александра Лукашенко", уже покинул Конго и прибыл в Зимбабве. О Зингмане, его связях с ДРК, а также о роли Беларуси на рынке вооружений - DW.

Задержание Зингмана в Конго

Александр Зингман, гражданин США и Беларуси, был арестован в конце марта в аэропорту Лубумбаши на юго-востоке Демократической Республики Конго и доставлен в столицу страны, Киншасу. Как сообщали СМИ, это произошло после встречи 54-летнего Зингмана, почетного консула Беларуси в Зимбабве, с экс-президентом ДРК Жозефом Кабилой. СМИ также писали, что, по информации одного конголезского источника, Зингман предлагал Кабиле купить оружие.

Жозеф Кабила (фото из архива)

При этом власти Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве якобы оказывали давление на Киншасу с целью освобождения Зингмана, которого сопровождали его коллега, гражданин Беларуси Олег Водчиц и итальянский бизнесмен Паоло Персико, также задержанные вместе с ним.

Африканские СМИ называют Зингмана главным бенефициаром компании aftrade DMCC. Как сказано на ее сайте, компания имеет офисы в Дубае и Беларуси и занимается торговлей и продажей сельскохозяйственных машин и горного оборудования. При этом минский офис aftrade DMCC расположен в "Президент-отеле".

Белорусские и африканские связи бизнесмена

По данным белорусских медиа, семья Александра Зингмана управляет фешенебельным столичным рестораном Falcone. Сам бизнесмен был не раз замечен на фото с управделами президента Беларуси Виктором Шейманом во время его поездок в Африку, а также с африканскими партнерами - в ходе их визитов в Беларусь. Известно, что Шейман по поручению Лукашенко курирует сотрудничество со странами африканского континента. В этой связи после ареста Александра Зингмана появлялись публикации, что он якобы является "кошельком Александра Лукашенко".

В воздухе бомбардировщик Су-24

Хотя пока нет никаких доказательств продажи оружия Зингманом экс-президенту Кабиле, надо отметить, что в прошлом Беларусь поставляла вооружения ДРК, когда Кабила возглавлял страну, подчеркнул в интервью DW политический аналитик, эксперт по вопросам безопасности в Африке Жан-Жак Вондо. По его словам, Зингман известен как белорусский торговец оружием.

"Мы знаем, что в последние годы президентства Кабилы существовала цепь закупок оружия через бывшие советские республики, в частности Беларусь, а также через Сербию и другие государства, возникшие после распада Югославии. И были белорусские компании, которые экспортировали оружие. В 2018 году, например, были поставлены учебные самолеты для вооруженных сил ДРК и прочее вооружение, а также другие самолеты Су. Эта система (поставок. - Ред.) проходила через цепочку, которая была неофициальной, потому что обычно закупки оружия должны идти через Генштаб вооруженных сил, но в данном случае она осуществлялась военным управлением администрации президента", - рассказал Вондо.

Общемировая практика: оружие - оптом и в розницу

Освобожденный из-под стражи в Демократической Республике Конго Александр Зингман - никакой не "кошелек Александра Лукашенко", это фигура в стране широко не известная, заверил в интервью DW минский военный эксперт Александр Алесин. И уточнил, что на рынке торговли оружием всегда действует категория так называемых посредников-авантюристов.

Александр Алесин

"Есть энное количество бизнесменов (они присутствуют во всех странах), которые занимаются торговлей оружием вразнос. Таким людям власти продают товар оптом, а последние дальше клиентам - уже в розницу. Делается это для того, чтобы ниточку нельзя было прямо протянуть до официальных лиц. Это мировая практика", - пояснил Алесин. В Беларуси, уверен он, тоже научились так работать и используют цепь фирм-прокладок, чтобы в итоге ничего никому нельзя было предъявить в суде.

Речь в подобных случаях, продолжает эксперт, идет о поставках, которые невозможно зафиксировать со спутников: "Это точно не танки и не корабли, а то, что можно спрятать. Например, ПЗРК, стрелковое оружие, ЗУ-23 - все, что могут применять в локальных конфликтах всякие незаконные вооруженные формирования".

Непрозрачный оружейный бизнес и его клиенты

После обретения независимости Беларусь всегда продавала оружие, и этот процесс претерпел за четверть века серьезные изменения, говорит Алесин. "Сначала все походило на торговлю испанских конкистадоров с индейцами бусами, сегодня это вполне цивилизованный бизнес - в значительной степени прозрачный, но с маленьким непрозрачным сегментом, который не подконтролен ни общественности, ни даже правительству", - констатирует эксперт.

На белорусско-российских учениях "Запад-2017"

Существованию непрозрачного сегмента бизнеса по продаже оружия, в том числе и Беларусью, по мнению Алексина, способствует наличие в странах Африки не очень стабильных политических режимов, а также борьба с ними и между собой различных местных группировок и кланов.

"Им часто покровительствуют крупные игроки - кому-то США, кому-то Россия. Сейчас отношения двух стран сильно испортились, и, возможно, Москва будет осуществлять такие поставки открыто, но раньше она, без сомнения, прибегала к помощи Минска. Беларусь и так была под санкциями, репутация у нее известно какая, поэтому она с подачи и по поручению России выступала своеобразной крышей в таких делах", - указал Алесин.

Всех деталей таких операций, по его выражению, мы наверное не узнаем никогда: "Но если в Сирию Россия может поставлять оружие сама, то, допустим, куда-нибудь в Южный Судан и в ряд других горячих точек в Африке ей это не с руки". И тут-то и нужны вышеупомянутые посредники, работающие в розницу. Возвращаясь к задержанию в Конго Александра Зингмана, Александр Алесин сослался на борьбу властных кланов в этой стране: "Не исключено, что один клан посчитал необходимым предать гласности операцию другого, провести обыски и нанести моральный ущерб".

Напомним, что Жозеф Кабила находился на посту президента ДРК с января 2001 по январь 2019 года. При этом полномочия Кабилы истекли еще в 2016 году, однако он не ушел с должности, что вызвало массовые акции протеста в стране, в ходе которых погибли несколько десятков человек. В августе 2018 года Кабила все же заявил, что не будет баллотироваться на третий срок. Новые выборы выиграл представитель оппозиции Феликс Чисекеди, у которого, как отмечают наблюдатели, не самые лучшие отношения с предшественником.

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