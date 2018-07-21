Opel впервые почти за 20 лет отчитался о прибыли

Немецкий автопроизводитель Opel, работающий в связке с британской Vauxhall Motors, по итогам первой половины текущего года впервые почти за 20 лет отчитался о получении прибыли. Соответствующие данные обнародовал во вторник, 24 июля, финансовый директор французского концерна PSA, владеющего этими двумя брендами, Жан-Батист де Шатийон.

По его словам, прибыль за указанный период составила 502 млн евро, достичь ее удалось благодаря программе жесткой экономии и реструктуризации. Принимаемые меры, в частности, предполагали поэтапное сокращение числа рабочих мест с нынешних 18000 до 14300, а также инвестиции в новые модели развития.

Акции продемонстрировали рост

На фоне этих новостей стоимость акций Peugeot, также принадлежащего PSA, на Парижской фондовой бирже увеличилась более чем на 12 процентов и достигала в ходе торгов десятилетнего максимума в 23 евро за акцию.

Летом 2017 года PSA приобрела за 1,3 млрд евро у американской корпорации General Motors (GM) ее дочерние фирмы - немецкую Opelи британскую Vauxhall. Американский гигант полностью передал французскому конкуренту, недавно вышедшему из тяжелого кризиса, свои активы в Европе. И Opel, и PSA выпускают главным образом автомобили среднего и компактного классов. Новая компания Opel будет прибыльной, ориентированной на мировой рынок и электромобильность, пообещал ее глава Михаэль Лошеллер (Michael Lohscheller) через 100 дней после поглощения PSA.

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