 Opel впервые почти за 20 лет отчитался о прибыли | Новости из Германии о Германии | DW | 24.07.2018

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Германия

Opel впервые почти за 20 лет отчитался о прибыли

Благодаря мерам жесткой экономии и реструктуризации Opel, с 2016 года принадлежащий французскому концерну PSA, вышел в прибыль.

Логотип Opel

Логотип Opel

Немецкий автопроизводитель Opel, работающий в связке с британской Vauxhall Motors, по итогам первой половины текущего года впервые почти за 20 лет отчитался о получении прибыли. Соответствующие данные обнародовал во вторник, 24 июля, финансовый директор французского концерна PSA, владеющего этими двумя брендами, Жан-Батист де Шатийон.

Контекст

Американская корпорация General Motors неожиданно объявила о намерении продать свою убыточную немецкую дочку ее прямому конкуренту Peugeot Citroen. Германия возмущена и озабочена. (15.02.2017)

Скандал вокруг манипулирования данными о выхлопе разгорается вокруг концерна Opel. Вслед за Opel Zafira под подозрение попала модель Opel Astra. Власти ФРГ проверят их выхлопные показатели. (13.05.2016)

По его словам, прибыль за указанный период составила 502 млн евро, достичь ее удалось благодаря программе жесткой экономии и реструктуризации. Принимаемые меры, в частности, предполагали поэтапное сокращение числа рабочих мест с нынешних 18000 до 14300, а также инвестиции в новые модели развития.

Акции продемонстрировали рост

На фоне этих новостей стоимость акций Peugeot, также принадлежащего PSA, на Парижской фондовой бирже увеличилась более чем на 12 процентов и достигала в ходе торгов десятилетнего максимума в 23 евро за акцию.

Летом 2017 года PSA приобрела за 1,3 млрд евро у американской корпорации General Motors (GM) ее дочерние фирмы - немецкую Opelи британскую Vauxhall. Американский гигант полностью передал французскому конкуренту, недавно вышедшему из тяжелого кризиса, свои активы в Европе. И Opel, и PSA выпускают главным образом автомобили среднего и компактного классов. Новая компания Opel будет прибыльной, ориентированной на мировой рынок и электромобильность, пообещал ее глава Михаэль Лошеллер (Michael Lohscheller) через 100 дней после поглощения PSA.

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    Автор: Кристоф Хассельбах, Екатерина Крыжановская


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