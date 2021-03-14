ООН призвала военных в Мьянме прекратить преследование демонстрантов

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала военных, пришедших к власти в Мьянме в результате путча, прекратить насилие по отношению к протестующим. Военной хунте следует "положить конец убийствам и задержаниям демонстрантов", заявила представитель ООН Равина Шамдасани в Женеве во вторник, 16 марта. По ее словам, после путча при подавлении протестов в Мьянме погибли не менее 149 человек.

Не менее чем о пяти случаях смерти среди задержанных стало известно в последние недели, при этом на телах как минимум двух жертв были обнаружены травмы, свидетельствующие о пытках, отметила Шамдасани. Кроме того, сотни людей, по всей видимости, были подвергнуты насильственному похищению.

По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации "Ассоциация помощи политзаключенным” (AAPP), в Мьянме было убито в общей сложности 183 противника путча, в частности, накануне силовики застрелили не менее 20 человек, а 14 марта - 74 человек. Более 2100 протестующих были задержаны.

Военный переворот в Мьянме и протесты

После военного переворота, произошедшего в ночь на 1 февраля, в Мьянме не затихают протесты. Военные ввели в стране чрезвычайное положение сроком на один год и намерены провести после этого новые выборы. Демократически избранные президент Мьянмы Мин Вьин и де-факто премьер-министр Аун Сан Су Чжи были взяты под стражу. Армия обосновала путч якобы имевшей место фальсификацией результатов ноябрьских парламентских выборов, победу на которых, согласно официальным результатам, одержала партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" (НЛД), набрав более 70 процентов голосов.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году. Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет она провела под домашним арестом. Ранее она считалась символом демократических преобразований в стране, но в последнее время ее все чаще подвергали критике. Одним из поводов послужила сдержанность Аун Сан Су Чжи в вопросе нарушения прав мусульманского меньшинства - рохинджа.

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