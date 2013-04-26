 Омикрон-вариант коронавируса: что на самом деле происходит в ЮАР (29.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 29.11.2021

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Омикрон-вариант коронавируса: что на самом деле происходит в ЮАР (29.11.2021)

Вариант коронавируса "омикрон", который обнаружили в ЮАР, заставил авиакомпании отменять авиарейсы. Многие страны запретили въезд иностранцам из ЮАР. Репортаж корреспондента DW из аэропорта Кейптауна.

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20.10.2021****A medical technology student works in a laboratory as limited face-to-face classes resume at the University of Santo Tomas in Manila on October 20, 2021, ahead of a government plan to pilot face-to-face primary and secondary classes on November 15 in COVID-19 low risk areas. (Photo by JAM STA ROSA / AFP)

Омикрон-вариант коронавируса 29.11.2021

Вариант B.1.1.529, названный омикроном, впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство".

27.11.21 *** People wait in front of an Appointment Desk for quarantine and coronavirus disease (COVID-19) test appointments inside Schiphol Airport, after Dutch health authorities said that 61 people who arrived in Amsterdam on flights from South Africa tested positive for COVID-19, in Amsterdam, Netherlands, November 27, 2021. REUTERS/Eva Plevier

ВОЗ советует учитывать риски в борьбе с омикрон-вариантом коронавируса 29.11.2021

Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что вероятность распространения варианта коронавируса B.1.1.529 на глобальном уровне - высока.

November 26, 2021, Ukraine: In this photo illustration, words that say Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 is seen on a mobile phone screen in front of the COVID-19 Map of Johns Hopkins Coronavirus Resource Center in the background. (Credit Image: © Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Press Wire

В Нидерландах у 13 пассажиров из ЮАР выявили омикрон-вариант коронавируса 28.11.2021

Новый вариант SARS-CoV-2 подтвержден у 13 человек среди 61 пассажира, которые ранее прилетели из ЮАР в Амстердам и сдали положительный тест на коронавирус, сообщают местные органы здравоохранения.

27.11.2021****A petrol attendant stands next to a newspaper headline in Pretoria, South Africa, Saturday, Nov. 27, 2021. As the world grapples with the emergence of the new variant of COVID-19, scientists in South Africa — where omicron was first identified — are scrambling to combat its spread across the country. (AP Photo/Denis Farrell)

Мутация "омикрон": в ЮАР не фиксируют тяжелых форм COVID-19 29.11.2021

Опасения, что вариант коронавируса "омикрон" чаще ведет к летальным исходам, чем другие мутации SARS-CoV-2, могут не подтвердиться. В ЮАР врачи сообщают об отсутствии осложнений у пациентов.