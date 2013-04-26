Омикрон-вариант коронавируса: что на самом деле происходит в ЮАР (29.11.2021)

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Вариант коронавируса "омикрон", который обнаружили в ЮАР, заставил авиакомпании отменять авиарейсы. Многие страны запретили въезд иностранцам из ЮАР. Репортаж корреспондента DW из аэропорта Кейптауна.
Вариант B.1.1.529, названный омикроном, впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство".
Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что вероятность распространения варианта коронавируса B.1.1.529 на глобальном уровне - высока.
Новый вариант SARS-CoV-2 подтвержден у 13 человек среди 61 пассажира, которые ранее прилетели из ЮАР в Амстердам и сдали положительный тест на коронавирус, сообщают местные органы здравоохранения.
Опасения, что вариант коронавируса "омикрон" чаще ведет к летальным исходам, чем другие мутации SARS-CoV-2, могут не подтвердиться. В ЮАР врачи сообщают об отсутствии осложнений у пациентов.
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