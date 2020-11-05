 Одиннадцать человек погибли в результате атаки на западе Багдада | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.11.2020

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Мир

Одиннадцать человек погибли в результате атаки на западе Багдада

Нападение на пост военизированного подразделения, входящего в состав Сухопутных войск Ирака, совершили, предположительно, боевики "Исламского государства".

Полицейский в Ираке

Полицейский в Ираке (фото из архива)

Одиннадцать человек погибли в результате атаки на западе Багдада, виновниками которой стали, предположительно, боевики "Исламского государства" (ИГ). Как передало в понедельник, 9 ноября, агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции и медиков, еще восемь человек, включая военнослужащих, получили ранения.

Нападение произошло в районе Радвания, где находился пост военизированного подразделения, входящего в состав Сухопутных войск Ирака. Атаковавшие использовали гранаты и автоматы. Как уточняет агентство AFP, среди погибших - пять сотрудников сил безопасности и шесть местных жителей, пришедших им на помощь.

Официально члены террористической организации ИГ пока не взяли на себя ответственность за нападение.

США сокращают контингент в Ираке

В последние годы ИГ в Ираке регулярно совершает теракты, направленные в основном против шиитов. Ранее стало известно, что США сокращают свой контингент в Ираке. Заявление стало результатом "стратегического диалога", направленного на стабилизацию напряженных отношений между двумя странами.

В начале 2020 года произошло обострение американо-иракских отношений. Причиной стало убийство с задействованием американских ВВС иранского генерала Касема Сулеймани в районе Багдада. Иракский парламент отреагировал требованием вывести из страны всех американских солдат.

Отношения частично стабилизировались после того, как в начале мая в Ираке было сформировано новое правительство под руководством бывшего главы национальной разведки Мустафы аль-Каземи, который выступает за диалог между Ираком и США.

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  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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