Одиннадцать человек погибли в результате атаки на западе Багдада, виновниками которой стали, предположительно, боевики "Исламского государства" (ИГ). Как передало в понедельник, 9 ноября, агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции и медиков, еще восемь человек, включая военнослужащих, получили ранения.

Нападение произошло в районе Радвания, где находился пост военизированного подразделения, входящего в состав Сухопутных войск Ирака. Атаковавшие использовали гранаты и автоматы. Как уточняет агентство AFP, среди погибших - пять сотрудников сил безопасности и шесть местных жителей, пришедших им на помощь.

Официально члены террористической организации ИГ пока не взяли на себя ответственность за нападение.

США сокращают контингент в Ираке

В последние годы ИГ в Ираке регулярно совершает теракты, направленные в основном против шиитов. Ранее стало известно, что США сокращают свой контингент в Ираке. Заявление стало результатом "стратегического диалога", направленного на стабилизацию напряженных отношений между двумя странами.

В начале 2020 года произошло обострение американо-иракских отношений. Причиной стало убийство с задействованием американских ВВС иранского генерала Касема Сулеймани в районе Багдада. Иракский парламент отреагировал требованием вывести из страны всех американских солдат.

Отношения частично стабилизировались после того, как в начале мая в Ираке было сформировано новое правительство под руководством бывшего главы национальной разведки Мустафы аль-Каземи, который выступает за диалог между Ираком и США.

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