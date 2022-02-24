Очереди и пикеты. Как в России реагируют на вторжение в Украину

В ночь на 24 февраля Россия напала на Украину. РФ нанесла военные удары по нескольким регионам Украины, в результате которых погибли десятки украинских военных и мирных жителей. Россия пока не отчиталась о количестве потерь. Украина сообщила, что сбиты несколько самолетов и вертолетов ВКС РФ. Российские пользователи соцсетей, включая звезд "Первого канала" постят фразу "Нет войне". Лидеры оппозиции призывают россиян выйти на центральные площади их городов, чтобы выразить протест против вторжения в Украину.

Очереди к банкоматам и на заправки

Новость о вторжении России в Украину больше всего встревожила россиян в регионах, близких к границам с Украиной. В Белгородской и Курской областях выстроились очереди к банкоматам и заправкам. По сообщениям местных СМИ, некоторые жители этих регионов хотят временно их покинуть. Как сообщили DW жители Белгородской области, сегодня утром они слышали взрывы, от которых тряслись стекла в домах. К тому же они уже несколько дней живут в напряжении из-за военной техники, которая следует через регион в самопровозглашенные республики Донбасса.

На акции протеста против агрессии России против Украины в Берлине

Очереди к банкоматам образуются в некоторых регионах еще и из-за слухов о возможных санкциях против "Сбербанка". Наблюдательный совет этого самого популярного российского банка сегодня покинул экс-премьер Финляндии Эско Ахо. А другой европеец - бывший канцлер Австрии Кристиан Керн вышел из совета директоров РЖД.

Кроме того, южные регионы России сегодня остались без авиасообщения с остальной Россией. Ограничения на полеты в ряд аэропортов на юге России будут действовать до 2 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе московского аэропорта "Внуково". Это связано с тем, что временно приостановлена работа аэропортов в Ростове, Краснодаре, Геленджике, Белгороде, Курске и нескольких других городах.

Оппозиция призывает к протесту

В Москве, Петербурге, Новосибирске и других крупных городах россияне встают в антивоенные пикеты. Полиция реагирует на это задержаниями. По информации "ОВД-инфо", к 15:50 по всей России на антивоенных акциях задержали 49 человек.

На акции протеста против агрессии России против Украины в Стамбуле

В Москве на выходе из дома задержали политика Марину Литвинович. Она призвала россиян в 19:00 выйти на центральные улицы своих городов, чтобы "чтобы ясно и отчетливо сказать - "Мы, народ России, против навязанной Путиным войны". Литвинович на последних выборах в Госдуму выдвигалась от "Яблока" - единственной крупной партии, которая открыто выразила протест против войны с Украиной.

"Никого не призываю сегодня в 19:00 выйти на мирный пикет против войны, в любой точке центра Москвы", - написал в своем Telegram-канале член федерального бюро партии "Яблоко" Кирилл Гончаров. В течение дня на Пушкинскую площадь в Москве, где может состояться акция протеста, прибывают сотрудники полиции. Дмитрий Песков объяснил новость о закрытии Красной площади тем, что "ситуация обязывает к определенному уровню бдительности".

Звезды против войны

В соцсетях обычные россияне и звезды шоу-бизнеса присоединяются к флешмобу "Нет войне". В своих соцсетях они публикуют эту фразу и изображение черного квадрата. Ведущий "Первого канала" Иван Ургант написал в посте "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ". Его коллега по программе "Вечерний Ургант" Александр Гудков на своей странице написал, что ему "стыдно, что я родился в этот день". Певец Сергей Лазарев призвал "всех" остановиться и сесть за стол переговоров.

На акции протеста против агрессии России против Украины в Сиднее

Антивоенные заявления также сделали заслуженный артист РФ Валерий Меладзе, телеведущий Максим Галкин, продюсер Александр Роднянский, рэпер Моргенштерн, актрисы Яна Троянова и Варвара Шмыкова. Звезда "Евровидения" Манижа назвала войну между Россией и Украиной братоубийственной. "Плачу потому, что это не мой выбор, - пишет она в Instagram. - Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов".

Роскомнадзор грозит блокировками

Кроме партии "Яблоко" и гражданских активистов, против войны публично высказались более 190 журналистов ведущих российских СМИ и ученых.

На акции протеста против агрессии России против Украины в Мадриде

"Мы, корреспонденты российских СМИ и эксперты, которые пишут про внешнюю политику России, осуждаем военную операцию, начатую РФ на Украине, - говорится в их заявлении, опубликованном в Telegram-канале журналистки "Коммерсанта" Елены Черненко. - Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий".

Ранее Роскомнадзор потребовали от российских медиа освещать "военную операцию" России в Украине только со ссылкой на российские официальные источники. СМИ, по мнению ведомства, "обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников". Тем, кто не соблюдает это требование, ведомство пригрозило блокировкой.

Смотрите также:

Что происходит в Украине после вторжения России Российские войска движутся на Украину из Крыма, Донбасса и Беларуси Российские войска наступают на Украину по трем направлениям: из аннексированного Крыма, с территории сепаратистских самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе и с территории Беларуси. На фотографии - военная техника движется в направлении границы с Украиной через город Армянск в Крыму.

Что происходит в Украине после вторжения России Обращение президента Украины Владимира Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, призвав их не поддаваться панике и "делать все, что нужно, для поддержки вооруженных сил". С обращениями к украинцам глава государства намерен выступать каждый час - он подчеркнул, что в то время, когда распространяется "много фейков", крайне важна информация из официальных источников.

Что происходит в Украине после вторжения России Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar после начала войны в Украине

Что происходит в Украине после вторжения России Российские ракетные удары по Киеву В пять утра в разных частях Киева были слышны звуки ракетных взрывов. На фотографии - пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Украины.

Что происходит в Украине после вторжения России Взрывы в Мариуполе Два мощных взрыва прогремели в восточной части Мариуполя. По данным украинских госслужб, в результате обстрелов загорелись семь жилых домов. На фотографии - база ПВО в Мариуполе, подвергшаяся ракетному удару. Мариуполь находится на юге Донецкой области, контролируется правительством Украины и расположен на берегу Азовского моря.

Что происходит в Украине после вторжения России Ракетные удары по Харькову Самым сильным ракетным ударам подвергся Харьков и Харьковская область. В результате обстрела жилого дома в городе Чугуево погиб ребенок, сообщило украинское МЧС.

Что происходит в Украине после вторжения России Удары по жилому дому в городе Чугуево Харьковской области Целью российских атак в Харьковской области были военный аэродром в городе Чугуево и расположенные там же военные базы. На фотографии - мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

Что происходит в Украине после вторжения России Рухнувший российский беспилотник в центре Киева Работники дорожных служб убирают с проезжей части остатки российского беспилотника, рухнувшего в центре Киева.

Что происходит в Украине после вторжения России Жители Киева уезжают из города Дороги на выезде из Киева заполнены большим количеством автомобилей, которые покидают столицу и направляются в западную часть страны. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о DDOs атаке на официальные сайты. Оповещение населения о начале войны идет через социальные сети.

Что происходит в Украине после вторжения России Очереди у банкоматов У многих банкоматов в Киеве, Львове и других городах стоят очереди. Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день. Автор: Марина Барановская

