 Очереди и пикеты. Как в России реагируют на вторжение в Украину | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 24.02.2022

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Россия

Очереди и пикеты. Как в России реагируют на вторжение в Украину

На юге России выстраиваются очереди к заправкам, а селебритис и журналисты публично выступают против войны. DW - о реакция россиян на вторжение в Украину.

Самодельный плакат: Стоп войне, стоп Путину

В ночь на 24 февраля Россия напала на Украину. РФ нанесла военные удары по нескольким регионам Украины, в результате которых погибли десятки украинских военных и мирных жителей. Россия пока не отчиталась о количестве потерь. Украина сообщила, что сбиты несколько самолетов и вертолетов ВКС РФ. Российские пользователи соцсетей, включая звезд "Первого канала" постят фразу "Нет войне". Лидеры оппозиции призывают россиян выйти на центральные площади их городов, чтобы выразить протест против вторжения в Украину.

Очереди к банкоматам и на заправки

Новость о вторжении России в Украину больше всего встревожила россиян в регионах, близких к границам с Украиной. В Белгородской и Курской областях выстроились очереди к банкоматам и заправкам. По сообщениям местных СМИ, некоторые жители этих регионов хотят временно их покинуть. Как сообщили DW жители Белгородской области, сегодня утром они слышали взрывы, от которых тряслись стекла в домах. К тому же они уже несколько дней живут в напряжении из-за военной техники, которая следует через регион в самопровозглашенные республики Донбасса.

На акции протеста против агрессии России против Украины в Берлине

На акции протеста против агрессии России против Украины в Берлине

Очереди к банкоматам образуются в некоторых регионах еще и из-за слухов о возможных санкциях против "Сбербанка". Наблюдательный совет этого самого популярного российского банка сегодня покинул экс-премьер Финляндии Эско Ахо. А другой европеец - бывший канцлер Австрии Кристиан Керн вышел из совета директоров РЖД.

Кроме того, южные регионы России сегодня остались без авиасообщения с остальной Россией. Ограничения на полеты в ряд аэропортов на юге России будут действовать до 2 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе московского аэропорта "Внуково". Это связано с тем, что временно приостановлена работа аэропортов в Ростове, Краснодаре, Геленджике, Белгороде, Курске и нескольких других городах.

Оппозиция призывает к протесту

В Москве, Петербурге, Новосибирске и других крупных городах россияне встают в антивоенные пикеты. Полиция реагирует на это задержаниями. По информации "ОВД-инфо", к 15:50 по всей России на антивоенных акциях задержали 49 человек.

На акции протеста против агрессии России против Украины в Стамбуле

На акции протеста против агрессии России против Украины в Стамбуле

В Москве на выходе из дома задержали политика Марину Литвинович. Она призвала россиян в 19:00 выйти на центральные улицы своих городов, чтобы "чтобы ясно и отчетливо сказать - "Мы, народ России, против навязанной Путиным войны". Литвинович на последних выборах в Госдуму выдвигалась от "Яблока" - единственной крупной партии, которая открыто выразила протест против войны с Украиной.

"Никого не призываю сегодня в 19:00 выйти на мирный пикет против войны, в любой точке центра Москвы", - написал в своем Telegram-канале член федерального бюро партии "Яблоко" Кирилл Гончаров. В течение дня на Пушкинскую площадь в Москве, где может состояться акция протеста, прибывают сотрудники полиции. Дмитрий Песков объяснил новость о закрытии Красной площади тем, что "ситуация обязывает к определенному уровню бдительности".

Звезды против войны

В соцсетях обычные россияне и звезды шоу-бизнеса присоединяются к флешмобу "Нет войне". В своих соцсетях они публикуют эту фразу и изображение черного квадрата. Ведущий "Первого канала" Иван Ургант написал в посте "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ". Его коллега по программе "Вечерний Ургант" Александр Гудков на своей странице написал, что ему "стыдно, что я родился в этот день". Певец Сергей Лазарев призвал "всех" остановиться и сесть за стол переговоров.

На акции протеста против агрессии России против Украины в Сиднее

На акции протеста против агрессии России против Украины в Сиднее

Антивоенные заявления также сделали заслуженный артист РФ Валерий Меладзе, телеведущий Максим Галкин, продюсер Александр Роднянский, рэпер Моргенштерн, актрисы Яна Троянова и Варвара Шмыкова. Звезда "Евровидения" Манижа назвала войну между Россией и Украиной братоубийственной. "Плачу потому, что это не мой выбор, - пишет она в Instagram. - Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов".

Роскомнадзор грозит блокировками

Кроме партии "Яблоко" и гражданских активистов, против войны публично высказались более 190 журналистов ведущих российских СМИ и ученых.

На акции протеста против агрессии России против Украины в Мадриде

На акции протеста против агрессии России против Украины в Мадриде

"Мы, корреспонденты российских СМИ и эксперты, которые пишут про внешнюю политику России, осуждаем военную операцию, начатую РФ на Украине, - говорится в их заявлении, опубликованном в Telegram-канале журналистки "Коммерсанта" Елены Черненко. - Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий".

Ранее Роскомнадзор потребовали от российских медиа освещать "военную операцию" России в Украине только со ссылкой на российские официальные источники. СМИ, по мнению ведомства, "обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников". Тем, кто не соблюдает это требование, ведомство пригрозило блокировкой.

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    Автор: Марина Барановская


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Что происходит в Украине в первый день войны (фотогалерея)

Россия объявила войну Украине. Войска РФ вторглись на украинскую территорию с трех направлений. Ракетные удары были нанесены по объектам инфраструктуры во многих городах. От них пострадало и мирное население.  

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