Обвиняемые по делу о гибели мигрантов в Эссексе получили длительные сроки

Суд в Лондоне в пятницу, 22 января, приговорил четырех человек к длительным срокам заключения по резонансному делу о смерти 39 мигрантов, найденных в авторефрижераторе в графстве Эссекс. Двое главарей группировки, занимавшейся контрабандой людей, получили по 27 и 20 лет лишения свободы соответственно. Два водителя грузовика приговорены к 13 годам и 4 месяцам заключения и к 18 годам соответственно.

Грузовой автомобиль с телами мигрантов был обнаружен в промышленной зоне города Грейс в британском Эссексе 23 октября 2019 года. Все жертвы, в том числе несколько несовершеннолетних, были гражданами Вьетнама. По мнению экспертов, температура в контейнере, в котором мигранты находились во время пути из Бельгии в Англию, выросла до отметки, не оставившей шансов на выживание.

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