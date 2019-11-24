 Обвиняемые по делу о гибели мигрантов в Эссексе получили длительные сроки | Новости из Германии о Европе | DW | 22.01.2021

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Европа

Обвиняемые по делу о гибели мигрантов в Эссексе получили длительные сроки

В октябре 2019 года в авторефрижераторе близ Лондона нашли тела 39 вьетнамцев. Главари группировки, занимавшейся контрабандой людей, приговорены к 27 и 20 годам лишения свободы, водители получили от 13 до 18 лет.

Грузовик Scania, в котором обнаружили тела 39 вьетнамцев

Грузовик, в котором обнаружили тела 39 вьетнамцев

Суд в Лондоне в пятницу, 22 января, приговорил четырех человек к длительным срокам заключения по резонансному делу о смерти 39 мигрантов, найденных в авторефрижераторе в графстве Эссекс. Двое главарей группировки, занимавшейся контрабандой людей, получили по 27 и 20 лет лишения свободы соответственно. Два водителя грузовика приговорены к 13 годам и 4 месяцам заключения и к 18 годам соответственно.

Грузовой автомобиль с телами мигрантов был обнаружен в промышленной зоне города Грейс в британском Эссексе 23 октября 2019 года. Все жертвы, в том числе несколько несовершеннолетних, были гражданами Вьетнама. По мнению экспертов, температура в контейнере, в котором мигранты находились во время пути из Бельгии в Англию, выросла до отметки, не оставившей шансов на выживание.

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    В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.

    Автор: Александра Ёлкина


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