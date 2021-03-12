 Объем заказов на вооружения из РФ в 2020 году достигал 55 млрд долларов | Новости из Германии о России | DW | 12.03.2021

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Россия

Объем заказов на вооружения из РФ в 2020 году достигал 55 млрд долларов

Контракты на оружейные поставки из РФ были выполнены с Казахстаном, Беларусью, Узбекистаном и другими странами СНГ.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29

Многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29

Объем иностранных заказов на российские образцы вооружений и военной техники в 2020 году достигал 55 млрд долларов (46 млрд евро). Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, на "год был успешным" - несмотря на пандемию. "У нас портфель заказов сохранился на уровне 50-55 млрд долларов, это очень хороший показатель. Портфель заказов - это задел на будущее", - приводит его слова агентство ТАСС.

Контракты по поставкам были выполнены с Казахстаном, получившим авиатехнику, Беларусью, закупавшей радиолокационные станции, а также с Узбекистаном и другими странами СНГ.

Окончательные итоги минувшего года в сфере военно-технического сотрудничества будут подведены после традиционного доклада президенту России и Комиссии по вопросам ВТС.

Агентство: экспорт по закрытым статьям снизился на фоне пандемии

Между тем, по данным РБК от 17 февраля, экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в 2020 году упал на 16 процентов, составив 11,5 млрд долларов (9,7 млрд евро). Это произошло на фоне пандемии, задержавшей поставки ряду иностранных заказчиков, отмечало агентство.

В 2018 и в 2019 годах заказы на российские вооружения достигали 55 и 51,1 млрд долларов (46 и 42 млрд евро) соответственно, отмечал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

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    Автор: Жанетт Зайферт, Александр Варкентин


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