NYT: Трамп помогал своим родителям укрываться от налогов

Президент США Дональд Трамп в 1990-х годах помогал своим родителям укрываться от налогов и таким образом получил от них не менее 413 млн долларов по нынешнему курсу, сообщает во вторник, 2 октября, газета The New York Times.

Как следует из публикации NYT, Дональд Трамп совместно со своими братьями и сестрами создал фирму-однодневку, через которую он получал от своих родителей подарки многомиллионной стоимости. В своем расследовании издание ссылается на "многочисленные конфиденциальные налоговые декларации и финансовые отчеты".

Фред и Мэри Трамп передали своим детям более 1 млрд долларов дохода, при этом налог при установленной ставке в 55 процентов мог составить 550 млн, пишет NYT. Однако родители Дональда Трампа заплатили всего 52,2 млн долларов налогов.

Команда Трампа отвергает обвинения

Адвокат Трампа Чарльз Хардер отклонил обвинения в мошенничестве. "Президент Трамп практически никаким образом не занимался этими делами", - заявил Хардер. По словам адвоката, вопросом уплаты налогов занимались другие члены семьи Трампа. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс повторила неоднократные высказывания президента США о том, что отец выдал ему кредит в размере 1 млн долларов, который уже выплачен.

Расследованием NYT заинтересовался налоговый департамент штата Нью-Йорк, в настоящий момент ведомство изучает утверждения, изложенные в публикации.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Ставка ставке рознь Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Вступать в брак - выгодно Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие. Автор: Ирина Филатова

