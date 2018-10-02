 NYT: Трамп помогал своим родителям укрываться от налогов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.10.2018

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Мир

NYT: Трамп помогал своим родителям укрываться от налогов

Президент США с помощью фирмы-однодневки мог получить от своих родителей около 413 млн долларов, которые они скрыли от уплаты налогов, утверждает The New York Times.

Дональд Трамп вместе со своим отцом Фредом Трампом

Дональд Трамп вместе со своим отцом Фредом Трампом

Президент США Дональд Трамп в 1990-х годах помогал своим родителям укрываться от налогов и таким образом получил от них не менее 413 млн долларов по нынешнему курсу, сообщает во вторник, 2 октября, газета The New York Times.

Как следует из публикации NYT, Дональд Трамп совместно со своими братьями и сестрами создал фирму-однодневку, через которую он получал от своих родителей подарки многомиллионной стоимости. В своем расследовании издание ссылается на "многочисленные конфиденциальные налоговые декларации и финансовые отчеты".

Контекст

"Кремлевский доклад" - новость на один день, следить надо не за ним, а за расследованием связей команды Трампа с Россией, заявил в интервью DW американский политолог Иан Бреммер. (31.01.2018)

"Райские досье" раскрывают схемы ухода от налогов для концернов, предпринимателей и политиков. Карикатурист Сергей Елкин знает, под чьим присмотром действуют в России Алишер Усманов и другие. (06.11.2017)

Фред и Мэри Трамп передали своим детям более 1 млрд долларов дохода, при этом налог при установленной ставке в 55 процентов мог составить 550 млн, пишет NYT. Однако родители Дональда Трампа заплатили всего 52,2 млн долларов налогов.

Команда Трампа отвергает обвинения

Адвокат Трампа Чарльз Хардер отклонил обвинения в мошенничестве. "Президент Трамп практически никаким образом не занимался этими делами", - заявил Хардер. По словам адвоката, вопросом уплаты налогов занимались другие члены семьи Трампа. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс повторила неоднократные высказывания президента США о том, что отец выдал ему кредит в размере 1 млн долларов, который уже выплачен.

Расследованием NYT заинтересовался налоговый департамент штата Нью-Йорк, в настоящий момент ведомство изучает утверждения, изложенные в публикации.

  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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"Страх: Трамп в Белом доме" – что думают американцы о книге про президента США?

 

Контекст

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

После 2018 года российские власти могут повысить налоги, включая подоходный налог для граждан, пишет WSJ. Сколько налогов со своих доходов платят россияне и немцы - в инфографике DW. (18.05.2016)  

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