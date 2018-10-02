NYT: Трамп помогал своим родителям укрываться от налогов

Президент США с помощью фирмы-однодневки мог получить от своих родителей около 413 млн долларов, которые они скрыли от уплаты налогов, утверждает The New York Times.
Президент США Дональд Трамп в 1990-х годах помогал своим родителям укрываться от налогов и таким образом получил от них не менее 413 млн долларов по нынешнему курсу, сообщает во вторник, 2 октября, газета The New York Times.
Как следует из публикации NYT, Дональд Трамп совместно со своими братьями и сестрами создал фирму-однодневку, через которую он получал от своих родителей подарки многомиллионной стоимости. В своем расследовании издание ссылается на "многочисленные конфиденциальные налоговые декларации и финансовые отчеты".
Фред и Мэри Трамп передали своим детям более 1 млрд долларов дохода, при этом налог при установленной ставке в 55 процентов мог составить 550 млн, пишет NYT. Однако родители Дональда Трампа заплатили всего 52,2 млн долларов налогов.
Команда Трампа отвергает обвинения
Адвокат Трампа Чарльз Хардер отклонил обвинения в мошенничестве. "Президент Трамп практически никаким образом не занимался этими делами", - заявил Хардер. По словам адвоката, вопросом уплаты налогов занимались другие члены семьи Трампа. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс повторила неоднократные высказывания президента США о том, что отец выдал ему кредит в размере 1 млн долларов, который уже выплачен.
Расследованием NYT заинтересовался налоговый департамент штата Нью-Йорк, в настоящий момент ведомство изучает утверждения, изложенные в публикации.