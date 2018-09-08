 NYT: США обсуждали возможное свержение президента Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.09.2018

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Мир

NYT: США обсуждали возможное свержение президента Венесуэлы

Администрация США и оппозиционно настроенные военные из Венесуэлы вели переговоры о свержении президента Мадуро, пишет NYT. Позже США отказались от этих планов. Каракас осудил действия Вашингтона.

Николас Мадуро (фото из архива)

Представители правительства США вели переговоры с венесуэльскими военными о возможном свержении президента Николаса Мадуро, пишет 8 сентября сайт газеты The New York Times. Каракас подверг критике действия Вашингтона.

Информацию подтвердили изданию высокопоставленные чиновники из администрации США, а также военный из Венесуэлы, который присутствовал на переговорах. Несмотря на продолжительное взаимодействие, США спустя несколько месяцев отказались помогать венесуэльским военным.

Белый дом отказался прокомментировать газете детали переговоров, отметив лишь, что "важно поддерживать диалог со всеми венесуэльцами, которые демонстрируют стремление к демократии". Представители Белого дома указали лишь, что этот диалог ставит своей целью привнести "позитивные изменения в страну, которая так сильно страдала под властью Мадуро".

Контекст

По оценке МВФ, инфляция в Венесуэле в 2018 году может достичь показателя в миллион процентов. О причинах кризиса в экономике страны DW говорила с венесуэльским экономистом Пабло Рафаэлем Гонсалесом. (20.08.2018)

Этот шаг предпринят на фоне массовой миграции из Венесуэлы, переживающей глубокий экономический кризис. Размещение солдат будет иметь временный характер. (29.08.2018)

Венесуэла выступила с критикой

Правительство Венесуэлы подвергло жесткой критике действия США. Министр иностранных дел Хорхе Арреаса написал на своей странице в Twitter, что венесуэльские власти осуждают "планы США по вторжению и помощи заговорщикам из вооруженных сил против Венесуэлы".

Покушение на Мадуро и кризис в Венесуэле

В августе неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" совершила покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время выступления Мадуро на военном параде речь президента прервали взрывы нескольких дронов, начиненных взрывчаткой. Семь человек пострадали, сам Мадуро остался невредимым.

Венесуэла переживает глубокий экономический кризис, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. За последние месяцы сотни тысяч граждан Венесуэлы бежали в соседние страны, спасаясь от голода и других лишений у себя на родине. По данным ООН, Венесуэлу покинули уже 2,3 млн человек.

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    Большинство жителей Венесуэлы уже сыты такой ситуацией по горло. Однако президент страны, у которой самые крупные запасы нефти на планете, не желает брать на себя ответственность за затяжной экономический кризис. Он утверждает, что Венесуэла стала жертвой заговора, спланированного США, и называет демонстрантов террористами.

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    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы. (22.04.2017)  

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