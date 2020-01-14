 NYT: Российские хакеры искали в украинской фирме компромат на Байдена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2020

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Мир

NYT: Российские хакеры искали в украинской фирме компромат на Байдена

В ноябре российские хакеры, связанные с ГРУ, атаковали украинский газовый холдинг, в котором работал сын Джо Байдена, пишет The New York Times. Возможно, они искали компромат.

Символическое изображение российского хакера

Российские хакеры взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, в котором работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Контекст

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По данным издания, невозможно определить, что именно искали хакеры, однако, время и направление атаки позволяет предположить, что разыскивался компромат на сына Байдена. То есть российские хакеры, атаковавшие в ноябре Burisma, по данным издания, вели поиск той информации, которую президент США Дональд Трамп просил от своего украинского коллеги Владимира Зеленского, что и привело к попытке импичмента американского лидера.

По данным NYT, хакеры, взломавшие Burisma, связаны с Главным управлением Генерального штаба России. Они использовали фишинговые электронные письма для получения доступа через дочерние компании Burisma.

Санкции против Evil Corp

В декабре министерство юстиции США ввело санкции против российских хакеров из группы Evil Corp, которых оно обвиняет в хищении с помощью изощренной вредоносной программы не менее 100 млн долларов почти в 40 странах.

"Принятые скоординированные меры имеют целью остановить масштабную кампанию фишинга, оркестрованную этой российской хакерской группой", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин. В сообщении американского Минюста утверждается, что глава Evil Corp Максим Якубец поддерживает связи с российским правительством. Это является свидетельством того, что "правительство РФ рекрутирует киберпреступников для своих злокозненных целей", указывается в документе.

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    Автор: Илья Коваль


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Скандал с Зеленским в США: Трампу грозят импичментом за Ukrainegate. DW Новости

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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

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