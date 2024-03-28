Новым командующим Еврокорпусом назначен Петр Блазеуш

Минобороны Польши назначило экс-командующего польским контингентом в Афганистане вместо Ярослава Громадзиньского, который был отозван с поста командира Еврокорпуса в связи с "новой информацией" контрразведки о нем.

После неожиданного отстранения командующего Еврокорпусом (силы быстрого реагирования НАТО и ЕС) в Страсбурге Ярослава Громадзиньского министерство обороны Польши назначило его преемником генерала Петра Блазеуша, сообщило военное ведомство в Варшаве на платформе X вечером в среду, 27 марта.

Петр Блазеуш до сих пор занимал пост первого заместителя начальника Генштаба Войска Польского. Эксперты считают его одним из самых опытных польских военачальников. В 2011-2012 годах он командовал польским контингентом в Афганистане, а должность первого зама начальника Генштаба занял в 2021 году.

Отстранение генерала Громадзиньского

Генерал-лейтенант Громадзиньский был накануне отозван с поста командующего Еврокорпусом. Ему было приказано незамедлительно вернуться в Польшу на фоне расследования контрразведки, получившей о нем "новую информацию".

"Служба военной контрразведки начала расследование в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзиньского в связи с получением новой информации об офицере. В связи с этим было принято решение об увольнении генерал-лейтенанта Громадзиньского с должности командующего Еврокорпусом и его немедленном возвращении в страну", - говорилось в заявлении польского министерства.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 28 марта заявил в интервью телеканалу TVN24, что союзники надлежащим образом проинформированы о смещении Громадзиньского. "Когда такая процедура проводится, речь не идет о предъявлении обвинений, но отстранение от должности необходимо", - пояснил он, отметив, что сейчас важно прояснить дело, прежде чем принимать окончательное решение. Если подозрения в отношении Громадзиньского не подтвердятся, то он сможет вернуться к "нормальной службе", заявил Косиняк-Камыш.

Громадзиньский настаивает на невиновности

Сам Ярослав Громадзиньский заверил, что ему не в чем себя упрекнуть, и выразил уверенность в том, что расследование завершится для него позитивно. "Во время службы на штабных и руководящих постах в Польше и за границей я всегда с достоинством представлял мундир польского солдата", - подчеркнул он.

Еврокорпус был создан в 1993 году по инициативе тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Köhl) и президента Франции Франсуа Миттерана. Сегодня он насчитывает до 60 тысяч солдат из Германии, Франции, Бельгии, Испании и Люксембурга и предназначен для выполнения миссий НАТО и ЕС.

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