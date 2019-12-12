 Nord Stream 2 подал заявку на строительство газопровода зимой и весной | Новости из Германии о Европе | DW | 15.12.2019

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Европа

Nord Stream 2 подал заявку на строительство газопровода зимой и весной

Профильное немецкое ведомство рассмотрит заявку Nord Stream 2 на продолжение строительства газопровода зимой и весной. Сроки реализации проекта затянулись, так как пришлось ждать разрешения от Дании.

Трубы газопровода Северный поток - 2

Трубы газопровода "Северный поток - 2" (фото из архива)

Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток - 2" в ближайшие месяцы, планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года. Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии, сообщил представитель компании-разработчика газопровода Nord Stream 2 AG агентству dpa в субботу, 14 декабря. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря.

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Газопровод, строительство которого осуществляется с участием ряда европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". По "Северному потоку - 2" российский газ будет поставляться в Европу, пропускная способность трубы составит 55 млрд кубометров в год.

Учредителем и единственным акционером Nord Stream 2 является российский концерн-монополист "Газпром". Он планировал завершить строительство к концу 2019 года. Однако сроки затянулись, так как разрешение от датского энергетического агентства было получено только в конце октября.

Критика проекта "Северный поток - 2"

Проект оценивают в Европе крайне неоднозначно. Против его реализации выступает Украина, которая опасается прекращения транзита российского газа через ее территорию. Ряд других европейских стран, в частности Польша, считают "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности ЕС. Соединенные Штаты тоже уверены, что проект усилит зависимость Европы от поставок газа из России. 11 декабря Палата представителей Конгресса США согласовала санкции против фирм и отдельных лиц, которые участвуют в реализации "Северного потока - 2". Документ ожидает рассмотрения в Сенате США. 

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    Автор: Андрей Гурков


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