 Nord Stream 2 начала в Германии укладку труб для нового газопровода | Новости из Германии о Германии | DW | 25.07.2018

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Германия

Nord Stream 2 начала в Германии укладку труб для нового газопровода

Работы начались в Грайфсвальдском заливе под Любмином. Сооружение "Северного потока-2" планируется завершить к концу 2019 года.

Трубы для Северного потока-2

Трубы для "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток - 2", по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

Контекст

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На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании. Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Сооружение спорного газопровода "Северный поток - 2", против которого резко возражаютУкраина, страны Балтии и Польша, планируется завершить к концу 2019 года. 

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    Автор: Андрей Гурков


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