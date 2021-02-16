 Немцы не хотят, чтобы их дети были блогерами | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.02.2021

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Культура и стиль жизни

Немцы не хотят, чтобы их дети были блогерами

Немцы больше всего хотят, чтобы их дети стали врачами, архитекторами и учеными. А как они относятся, например, к тому, что их сын станет шахтером, а дочь - звездой социальных сетей?

Дети играют в зубного врача

Британский институт изучения общественного мнения YouGov провел необычный опрос. Родителей в 16 странах мира спросили о том, кем, по их мнению, должны стать их дети, какую профессию выбрать? И предложили на выбор 24 профессии: от врача и архитектора до строителя и шахтера. Какие-то ответы были ожидаемы. Так, 84 процента немцев предпочли бы, чтобы их дети стали врачами. Больше 80 процентов набрали также архитектор и научный работник. Примерно такие же результаты интернет-опроса были получены в Австрии, Великобритании, Польше и Италии. Меньше всех таким выбором профессии довольны родители в Китае, но и тут врача одобрили бы 67 процентов. Всего в опросе YouGov приняли участие более 21 тысячи пользователей интернета, в том числе 2153 жителя Германии.

Десять самых популярных профессий

В десятку самых популярных (для детей) профессий, помимо врача, архитектора и научного работника, у немецких родителей попали адвокат (79 процентов), менеджер крупной компании (77 процентов), графический дизайнер (74 процента), учитель (70 процентов), а также пожарный (66 процентов), средний медперсонал (65 процент) и полицейский (61 процент).

Женщина-адковкат за работой

Адвокат - одна из самых престижных профессий в Германии

Но вот, пожалуй, главная неожиданность! На последнем месте оказался в Германии вовсе не водитель грузовика (42 процента), рабочий (46 процентов) или шахтер (32 процента). Наименьшее одобрение немецких родителей получил такой род деятельности, как инфлюенсер, - то есть блогер, который ведет, как правило, неполитический блог в социальных сетях и на различных интернет-платформах, причем, с большим количеством активных подписчиков и возможностью хорошо заработать на рекламе и как адвокат бренда. Всего 28 процентов немцев заявили, что были бы довольны, если бы их ребенок зарабатывал на жизнь таким образом. 43 процента ни в коем случае этого не хотят. Остальные, что называется, воздержались от конкретного ответа.

Интересно, как по-разному выбирали "оптимальные" для их детей профессии папы - с одной стороны и мамы - с другой (в том числе будущие папы и мамы). Согласно результатам опроса, графические дизайнеры, юристы, архитекторы и системные администраторы, как правило, воспринимаются женщинами более позитивно, чем мужчинами. А вот профессии шахтера и водителя грузовика получили больше одобрения у мужской аудитории.

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    Автор: Ксения Сафронова


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