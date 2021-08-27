Всем миром! Немецкому бургомистру ищут первую леди

В небольшом баварском городе жители решили найти своему бургомистру первую леди. Немецкий чиновник на посту уже семь лет, а сердце его все еще свободно.
"Bürgermeister sucht Frau" - название этой акции больше подходит для телевизионного формата. В Германии уже есть популярное шоу "Bauer sucht Frau" на телеканале RTL, которое помогает немецким фермерам найти свою вторую половинку. Но вот акция по поиску первой леди для немецкого бургомистра была инициирована самой общиной города Зигмарсцелль (Sigmarszell). Местные жители беспокоятся за своего мэра и переживают за то, что он слишком много времени проводит на работе - в ратуше.
Йорг Агте (Jörg Agthe) уже семь лет занимает пост бургомистра баварского Зигмарсцелля. И семь лет ратуша остается, так сказать, без первой леди. 40-летний чиновник, впрочем, ни на что не жаловался, но местные жители решили, что бургомистру нужна помощь.
В этом году пожарные-добровольцы установили перед ратушей майское дерево, украшенное большим сердцем, на котором и было написано: "Bürgermeister sucht Frau". Майские деревья в Германии по традиции устанавливают в ночь на первое число этого весеннего месяца. Юноши (в високосные годы - девушки) размещают на сердцах любовные послания или просто пишут имя той или того, в кого влюблены, и кому это дерево посвящается. Дерево перед ратушей получилось особенным - призывом найти вторую половинку для трудоголика-чиновника.
Майское дерево, конечно, уже давно убрали, но вот поиски продолжаются. И история эта стала в Германии медийной: за локальными СМИ ее быстро подхватили и крупные издания, такие как Der Spiegel и Focus.
Как рассказал Йорг Агте в интервью немецким СМИ, на объявление откликнулись уже более 200 женщин. С семью кандидатками бургомистр даже встретился. Ради одной съездил в Мюнхен. Но пока поиски первой леди успехом не увенчались. На запрос DW в администрации города так и не ответили. Будем следить за развитием событий.
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