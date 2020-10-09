 Немецкий художник написал 192-метровую картину и хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Немецкий художник написал 192-метровую картину и хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

Художник-любитель из восточной Германии Петер Гере работал над этим проектом почти два десятилетия. Сейчас он сделал последний штрих и поставил подпись.

Петер Гере в своей мастерской

Лойна64-летний художник-любитель из города Лойна в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт Петер Гере (Peter Gehre) закончил работу над созданием, по его словам, самой длинной картины маслом в мире - монументальным произведением "The World Union Vision".

Как сообщает информационное агентство dpa, на этой неделе он сделал последний штрих и поставил подпись над заключительным фрагментом, посвященным Аргентине. На нем художник изобразил заснеженную Патагонию, создав плавный переход к зимнему ландшафту Исландии, с которого начал работу в 2001 году. Такие плавные переходы между странами на отдельных фрагментах символизируют для автора идею мирного соседства и сосуществования.

Петер Гере вместе со своей музой Мадлен - в мастерской и на картине с видом на долину Рейна со скалы Лорелей

Петер Гере вместе со своей музой Мадлен - в мастерской и на картине с видом на долину Рейна со скалы Лорелей

Художник ставит подпись на последнем фрагменте

Художник ставит подпись на последнем фрагменте

192-метровая картина мира

Картина объединенного мира или всемирного союза состоит из 192 фрагментов 100 на 70 сантиметров каждый - по числу государств-членов ООН на момент начала проекта. Для выбора мотивов Петер Гере использовал фотографии, сделанные друзьями и знакомыми во время заграничных путешествий.

Петер Гере работает в химической промышленности. Писать картины он научился самостоятельно. Создание каждой из частей занимало примерно 50 часов. Петер Гере называет свой коллективный портрет стран-членов ООН самым длинным произведением такого рода в мире. В ближайшее время он намерен подать заявку на внесение результатов своего многолетнего труда в Книгу рекордов Гиннесса.

Смотрите также: 

  • Инсталляция Apolide, Локарно

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Инсталляция "Apolide", Локарно

    Швейцарский художник Оппи де Бернардо (Oppy De Bernardo) в 2018 году превратил центральную площадь Локарно (Швейцария) в огромный и разноцветный остров, символизирующий готовность Европы спасти и принять нуждающихся в поддержке людей. На создание инсталляции ушло несколько тысяч детских плавательных кругов.

  • Скульптура памяти Айлана Курди, Рим

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Скульптура памяти Айлана Курди, Рим

    Папа римский Франциск подарил это символическое напоминание о трагической смерти сирийского мальчика Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Айлан Курди - трехлетний мальчик, погибший в сентябре 2015 года при попытке его семьи пересечь Средиземное море. Фотографии его тела, вынесенного на побережье Турции, были опубликованы в СМИ и привлекли всеобщее внимание.

  • Акция Flüchtlinge fressen, Берлин

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Акция "Flüchtlinge fressen", Берлин

    Акционисты из группы "Центр политической красоты" (Zentrum für Politische Schönheit) в 2016 году устновили в центре Берлина клетку с тиграми. Акция называлась "Сожрать беженцев". Цель: чтобы люди задались вопросом, почему беженцы не могут прилелеть в Европу, а вынуждены тонуть в море? "Зачем мучить людей? Может, проще скормить их хищникам?" Акция вызвала неоднозначную реакцию публики.

  • Выставка New Citizens, Франкфурт-на-Майне

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Выставка "New Citizens", Франкфурт

    В 2017 году на нескольких зданиях в центре Франкфурта появились вот такие крупноформатные фотопортреты беженцев. Фотохудожник Витус Салошанка (Vitus Saloshanka) решил путем этой выставки в открытом городском пространстве обратить внимание жителей Германии на то, что в страну прибыла не безликая масса людей.

  • Инсталляция в память об утонувших, Берлин

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    В память об утонувших, Берлин

    Китайский художник Ай Вэйвэй в своих работах не раз поднимал тему миграционного кризиса в мире. В 2016 году он обернул колонны берлинского Концертного зала в оранжевые спасательные жилеты - в память о тех людях, которые покинули свой старый дом, а до нового так и не смогли добраться.

  • Опера Набукко, Гамбург

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Опера "Набукко", Гамбург

    Режиссер Кирилл Серебренников перенес действие в наше время. Знаменитый хор "Va, pensiero" (изначально хор иудейских изгнанников, плачущих в вавилонском плену) исполнили беженцы из Сирии, Египта и Афганистана, живущие в Гамбурге. Постановщикам было важно вывести на сцену людей, которые на личном примере знают, каково это - жить вдали от разрушенной родины. Премьера состоялась в марте 2019 года.

  • Futur Drei, кадр из фильма

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Фильм "Futur Drei", Берлин

    Фильм "Futur Drei" (на русский перевели как "Никаких обид") снял немецкий режиссер иранского происхождения Фараз Шариат (Faraz Shariat). На Берлинале 2020 года картина получила приз "Тедди" как лучший фильм, затрагивающий проблемы ЛГБТ+, из показанных на фестивале. В нем - история разных поколений мигрантов-беженцев, драма о принятии себя и поиске своего места в жизни.

  • Портрет Меркель

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Выставка "The Vulnerability", Гамбург

    В 2017 году в Гамбурге прошла выставка картин сирийского художника Абдаллы Аль Омари: мировые лидеры представлены в образе простых людей - беженцев, вынужденных покинуть свой дом из-за войны. Мораль экспозиции: никто не застрахован от последствий войны, и каждый заслуживает сочувствия и поддержки. Аль Омари родился и жил в Сирии, был вынужден бежать из-за военных действий.

  • Инсталляция When We Were Exhaling Images, Кассель

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    "When We Were Exhaling Images", Кассель

    На международной художественной выставке Documenta в 2017 году в Касселе была представлена эта работа курдского художника Хивы К. Он сам в 1999 году вынужден был покинуть Ирак и сейчас живет в Берлине. Его инсталляция создана из 20 огромных бетонных труб, имитирующих те, в которых устроили себе ночлег беженцы в Греции.

  • Проект Kein Haus für alle, Карлсруэ

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Проект "Kein Haus für alle", Карлсруэ

    Название проекта можно перевести как "Не дом для всех". Построили его в 2017 году перед бывшей резиденцией маркграфов и великих герцогов Бадена в Карлсруэ местные жители вместе с беженцами в рамках интеграционного проекта. Использовали строительные леса и прочие материалы, оставшиеся от ремонтных работ, проводившихся во дворце. Дом вроде есть, но жить в нем пока еще можно с трудом...

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Дилетант - это звучит гордо! Что общего у гравюр Гёте и акварелей в соцсетях

У вас есть время рисовать и вам не нужно искать для своих картин покупателей? Поздравляем! Вы относитесь к числу избранных.  

Немецкий мясник раскрыл секрет колбасы-виагры

Если вы увидите на прилавке зеленую или синюю колбасу, не торопитесь вызывать потребительскую инспекцию.  

Самый длинный зуб включен в Книгу рекордов Гиннесса

Такой почти четырехсантиметровый зуб удалили пациенту в немецком городе Оффенбахе в прошлом году. Сейчас этот факт официально включен в Книгу рекордов Гиннесса.  

Царь-короб для кренделей - кандидат в Книгу рекордов Гиннесса

Как думаете, сколько брецелей может поместиться в плетеную корзину объемом два кубических метра?  

На острове Рюген построили самый высокий в мире замок из песка

Новый мировой рекорд подтвердили официальные представители Книги рекордов Гиннесса.  

Деревянный медведь из Германии попадет в книгу рекордов

Этого самого большого в мире медведя из дерева построили по проекту школьников в Нижней Саксонии. Статую высотой 9,4 метра собираются занести в Книгу рекордов Гиннесса.  

Cамый старый ресторан в мире

Botín внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый работающий ресторан в мире. Он был открыт в 1725 году французским поваром в Мадриде. Заглянем в него!  

Культурные рекорды: кто громче или быстрее

Серьезные соревнования бывают не только в большом спорте, но и в сфере культуры. DW рассказывает о музыкальных, книжных и технических достижениях.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Портреты на стекле  

Титаны Возрождения в движении и звуке  

Оптические обманы Эшера  

Также по теме

Deutschland Beatles-Museum in Halle (Saale)

Музей "Битлз" в Германии, или Джону Леннону посвящается (фото) 09.10.2020

80 лет назад родился Джон Леннон - британский музыкант, поэт, композитор, прославившийся в составе знаменитой ливерпульской четверки The Beatles. В немецком городе Халле есть музей, посвященный битлам.

Deutschland Hamburg | Auktion angebliches Van-Gogh-Gemälde

Почему аукцион в Гамбурге продал Ван Гога по дешевке 02.09.2020

На аукционе в Гамбурге почти за полмиллиона евро продана картина, которую приписывают Винсенту Ван Гогу. Цена для этого художника невысокая. Но и в подлинности происхождения картины есть сомнения.

BdT, Künstler will längstes Bild der Welt malen

Немецкий художник работает над самой длинной картиной в мире (фото) 02.10.2019

Длина этого монументально-концептуального произведения живописи превысит 190 метров. По одному метру - на каждую страну ООН.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW