Немецкий художник написал 192-метровую картину и хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

Лойна • 64-летний художник-любитель из города Лойна в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт Петер Гере (Peter Gehre) закончил работу над созданием, по его словам, самой длинной картины маслом в мире - монументальным произведением "The World Union Vision".

Как сообщает информационное агентство dpa, на этой неделе он сделал последний штрих и поставил подпись над заключительным фрагментом, посвященным Аргентине. На нем художник изобразил заснеженную Патагонию, создав плавный переход к зимнему ландшафту Исландии, с которого начал работу в 2001 году. Такие плавные переходы между странами на отдельных фрагментах символизируют для автора идею мирного соседства и сосуществования.

Петер Гере вместе со своей музой Мадлен - в мастерской и на картине с видом на долину Рейна со скалы Лорелей

Художник ставит подпись на последнем фрагменте

192-метровая картина мира

Картина объединенного мира или всемирного союза состоит из 192 фрагментов 100 на 70 сантиметров каждый - по числу государств-членов ООН на момент начала проекта. Для выбора мотивов Петер Гере использовал фотографии, сделанные друзьями и знакомыми во время заграничных путешествий.

Петер Гере работает в химической промышленности. Писать картины он научился самостоятельно. Создание каждой из частей занимало примерно 50 часов. Петер Гере называет свой коллективный портрет стран-членов ООН самым длинным произведением такого рода в мире. В ближайшее время он намерен подать заявку на внесение результатов своего многолетнего труда в Книгу рекордов Гиннесса.

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