Немецкие "зеленые" создают полумиллиардный фонд для спасения лесов

Партия "Союз-90"/"зеленые" намерена преобразовать леса Германии и вернуть им первозданный облик. "Мы собираемся создать фонд в области дикой природы объемом в 500 млн евро", - такую выдержку из партийной публикации к конференции "зеленых" приводят издания медиагруппы Funke в воскресенье, 30 августа. Само мероприятие начнется 31 августа.

По словам инициаторов, цель создания фонда - взять под защиту 5 процентов лесов страны, особо ценных с точки зрения экологии. Предполагается превратить их в пущи за счет отказа от использования их древесины. Позднее доля охраняемых площадей увеличится вдвое.

Сопредседатель партии Роберт Хабек (Robert Habeck) выразил обеспокоенность "новыми масштабами гибели леса". Несколько знойных лет подряд, крайняя сухость и истощенная почва наносят этой экосистеме огромный ущерб, а пожары и вредители довершают начатое. Необходимость сбалансированной реорганизации лесов давно назрела, считает политик. Так, немецкие "зеленые" предлагают создать еще один фонд в миллиард евро, чтобы способствовать преобразованию площадей, отведенных под разведение сосен и иных монокультур, в смешанные леса с высокой долей лиственных пород деревьев.

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