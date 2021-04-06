 Немецкие пословицы и поговорки о счастье (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Немецкие пословицы и поговорки о счастье (фотогалерея)

Невероятно, но факт: немцы и русские не так сильно отличаются друг от друга, как это обычно считается. Во всяком случае, в том, как они думают и говорят о счастье.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Народ короче

    "Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen ("Если человек счастлив, не надо хотеть быть еще счастливее"), - это выражение приписывают известному немецкому писателю XIX века Теодору Фонтане. Русская народная мудрость звучит лаконичней: "От добра добра не ищут".

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Деление и умножение

    В русском языке тоже есть аналог пословицы "Geteilte Freude ist doppelte Freude" - "Радость на двоих - две радости". Только в русском, в отличие от немецкого, у нее существует еще и первая половина - не менее важная: "Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две радости".

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Хрупкий волк

    Рифмованная присказка "Glück und Glas, wie leicht bricht das" буквально означает: "Счастье и стекло бьются легко", - и говорит о том, как недолговечно, непрочно, хрупко счастье. В русском языке у этой поговорки несколько аналогов. Например, такой: "Счастье - что волк, обманет и в лес убежит".

  • Немецкие поговорки про счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Шиллер и Грибоедов

    "Dem Glücklichen schlägt keine Stunde", - это крылатое выражение известно чуть ли не каждому школьнику. Оно означает буквально: "Счастливые часов не наблюдают". Мы знаем его из комедии Грибоедова "Горе от ума", немцы - из драмы Фридриха Шиллера "Пикколомини", написанной на четверть века раньше.

  • Немецкие поговорки про счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Мать и мачеха

    "Для кого-то - радость, а для другого - страдание", - так переводится немецкая поговорка "Das einen Freud, des anderen Leid". Чаще всего используется тогда, когда одна и та же ситуация кому-то приносит удачу, но для другого означает крах. "Кому счастье мать, а кому - мачеха", - гласит русский аналог.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Апрельская погода

    "Das Glück ist wie Aprilwetter", - буквально: "Счастье, как погода в апреле". То есть так же изменчиво.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Дуракам везет

    Именно так переводится немецкое выражение "Mehr Glück als Verstand" (буквально: "Больше счастья, чем соображения"). Произносится, как и русское, с оттенком некоторой зависти. И действительно: для счастья ум не обязателен.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Кузнец и счастье

    "Jeder ist seines Glückes Schmied", - это выражение знали еще древние римляне. Из латинского оно перешло в очень многие языки, в том числе и в русский: "Каждый - сам кузнец своего счастья". Кстати, подкова и у немцев - талисман, который приносит удачу.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Дома лучше

    В буквальном переводе немецкая поговорка "Trautes Heim, Glück allein" означает следующее: "Родной дом - сам по себе счастье". То есть примерно то же, что русское выражение: "В гостях хорошо, а дома лучше". Или английское: "Мой дом - моя крепость".

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Счастливый гриб

    "Glückspilz", - так немцы называют счастливчиков. Glück по-немецки "счастье", но причем здесь "Pilz" - "гриб"? Счастливый гриб? Бессмыслица. Оказывается, это происходит от английского "mushroom", что раньше означало и "гриб", и "выскочка". В немецком языке тоже имело поначалу негативное значение, но оно давно забыто, так что сегодня его русский аналог - "В рубашке родился".

    Автор: Луиза Шефер, Ефим Шуман


  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Народ короче

    "Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen ("Если человек счастлив, не надо хотеть быть еще счастливее"), - это выражение приписывают известному немецкому писателю XIX века Теодору Фонтане. Русская народная мудрость звучит лаконичней: "От добра добра не ищут".

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Деление и умножение

    В русском языке тоже есть аналог пословицы "Geteilte Freude ist doppelte Freude" - "Радость на двоих - две радости". Только в русском, в отличие от немецкого, у нее существует еще и первая половина - не менее важная: "Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две радости".

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Хрупкий волк

    Рифмованная присказка "Glück und Glas, wie leicht bricht das" буквально означает: "Счастье и стекло бьются легко", - и говорит о том, как недолговечно, непрочно, хрупко счастье. В русском языке у этой поговорки несколько аналогов. Например, такой: "Счастье - что волк, обманет и в лес убежит".

  • Немецкие поговорки про счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Шиллер и Грибоедов

    "Dem Glücklichen schlägt keine Stunde", - это крылатое выражение известно чуть ли не каждому школьнику. Оно означает буквально: "Счастливые часов не наблюдают". Мы знаем его из комедии Грибоедова "Горе от ума", немцы - из драмы Фридриха Шиллера "Пикколомини", написанной на четверть века раньше.

  • Немецкие поговорки про счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Мать и мачеха

    "Для кого-то - радость, а для другого - страдание", - так переводится немецкая поговорка "Das einen Freud, des anderen Leid". Чаще всего используется тогда, когда одна и та же ситуация кому-то приносит удачу, но для другого означает крах. "Кому счастье мать, а кому - мачеха", - гласит русский аналог.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Апрельская погода

    "Das Glück ist wie Aprilwetter", - буквально: "Счастье, как погода в апреле". То есть так же изменчиво.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Дуракам везет

    Именно так переводится немецкое выражение "Mehr Glück als Verstand" (буквально: "Больше счастья, чем соображения"). Произносится, как и русское, с оттенком некоторой зависти. И действительно: для счастья ум не обязателен.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Кузнец и счастье

    "Jeder ist seines Glückes Schmied", - это выражение знали еще древние римляне. Из латинского оно перешло в очень многие языки, в том числе и в русский: "Каждый - сам кузнец своего счастья". Кстати, подкова и у немцев - талисман, который приносит удачу.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Дома лучше

    В буквальном переводе немецкая поговорка "Trautes Heim, Glück allein" означает следующее: "Родной дом - сам по себе счастье". То есть примерно то же, что русское выражение: "В гостях хорошо, а дома лучше". Или английское: "Мой дом - моя крепость".

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Счастливый гриб

    "Glückspilz", - так немцы называют счастливчиков. Glück по-немецки "счастье", но причем здесь "Pilz" - "гриб"? Счастливый гриб? Бессмыслица. Оказывается, это происходит от английского "mushroom", что раньше означало и "гриб", и "выскочка". В немецком языке тоже имело поначалу негативное значение, но оно давно забыто, так что сегодня его русский аналог - "В рубашке родился".

    Автор: Луиза Шефер, Ефим Шуман


Читайте также:
• Как немцы привлекают удачу
• Какая у немцев формула счастья?
• Профессия, которая принесет вам счастье

Контекст

Как рассчитать счастье с помощью математики

Сколько вы потратили на обручальные кольца? А какую сумму отложили на свадьбу? Немецкий математик рассказал о том, что вас ждет.  

Рецепт счастья от скандинавов

Хочешь быть счастливым - живи по принципам хюгге, говорят датчане. Почему бы не последовать примеру счастливых скандинавов?  

Учим немецкий: пословицы и поговорки о лете

Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.  

Немецкие выражения для тех, кто любит погорячее

Куй железо, пока горячо! Эта и другие поговорки по-немецки в нашей подборке - интересные примеры.  

Учим немецкий: 10 пословиц и поговорок о животных, но про людей

Животные часто становятся героями пословиц, поговорок, идиом. Причем речь в этих устойчивых оборотах на самом деле идет о людях.  

Учим немецкий: пословицы и поговорки про сад и огород

Здесь - немецкие пословицы и поговорки об овощах, фруктах, травках и цветочках. Будьте осторожны! Некоторые из них в приличном обществе произносить не стоит.  

Страна глюков: самые счастливые города Германии

20 марта - Международный день счастья. А в каких населенных пунктах проживают самые счастливые жители Германии? Чтобы ответить на этот вопрос, мы внимательно изучили карту страны.  

Немецкие пословицы и поговорки о счастье

Оказывается, немцы и русские не так сильно отличаются друг от друга, как это обычно считается. Во всяком случае, в том, как они думают и говорят о счастье.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему стоит учить немецкий  

Немецкий язык в российской школе  

Где живут самые счастливые люди в Германии  

Также по теме

Glück wünschen: Deutsche Redensarten | Viel Glück

Немецкие пословицы и поговорки о счастье 06.04.2021

Оказывается, немцы и русские не так сильно отличаются друг от друга, как это обычно считается. Во всяком случае, в том, как они думают и говорят о счастье.

Mutter und Jugendliche

Учим немецкий: пословицы и поговорки про детей (фотогалерея) 21.08.2020

"Тяжелые мальчики" и "девочки на побегушках"? Некоторые немецкие пословицы и поговорки про детей очень похожи на русские, другие - нет.

Krähender Hahn

Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах (фотогалерея) 31.07.2020

Почти 300 видов птиц обитают в Германии в природе. Плюс разные домашние виды. Не удивительно, что птиц так много и в немецком языке - в пословицах, поговорках, фразеологизмах.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW