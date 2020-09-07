Западные историки: чем закончилось Бородинское сражение?

В последние годы в Германии выходит много книг, рассказывающих о русской кампании Наполеона, закончившейся разгромом "великой армии". Это и монографии немецких историков, и переводы, и переиздания, многостраничные научные труды и популярные издания. Их авторы задаются тем же вопросом, что и Пушкин в "Евгении Онегине":
"Гроза двенадцатого года
Настала - кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?"
Кость, брошенная Наполеону
Что же все-таки было причиной поражения Наполеона? Однозначного ответа не дает никто. Одни считают, что главную роль сыграла плохая подготовка французов к русской кампании, чрезмерная самоуверенность Наполеона и суровость российского климата ("зима" по Пушкину). Другие историки особо выделяют храбрость русских солдат и небывалый патриотический подъем ("остервенение народа"). Третьи с восхищением пишут о блестящей тактике Барклая-де-Толли и позже Кутузова, не вступавших в решающую битву и выматывавших противника вплоть до Бородина. Так, Адам Замойский (Adam Zamoyski) в своей книге "1812" называет решение "бросить кость" Наполеону, отдав ему Москву, "блестящим". Четвертые возражают, что называется, по всем пунктам, кроме стойкости русской армии (ее не оспаривает никто).
Наполеон, каким он любил себя видеть
Холода в 1812 году наступили действительно раньше, чем обычно, - в октябре. Но судьба наполеоновской армии к тому времени была решена. Ее остатки уже отступали в совершенном беспорядке из Москвы. Катастрофа разразилась намного раньше, - в сущности, еще до Бородинского сражения. Готовя поход в Россию, Наполеон, конечно, учел некоторые российские особенности, но далеко не все.
Ни такой плотности населения, как в Центральной и Западной Европе, ни такого высокого, как там, уровня жизни в России не было. Нищие крестьяне и немногие, тоже не слишком богатые, помещики прокормить сотни тысяч наполеоновских солдат не могли. Едва расположившись на ночлег, те сразу отправлялись на поиски провианта, обирая местное население до нитки и вызывая ненависть к себе, которая скоро аукнулась "дубиной народной войны".
Дураки и дороги?
Плохие дороги и огромные расстояния привели к тому, что заготовленные заранее обозы остались далеко позади "великой армии". Многие из них застряли в Польше и Литве. Достаточно сказать, что в начале 1813 года русская армия, уже наступая и гоня французов, только в Вильне захватила четыре миллиона порций хлеба и сухарей, почти столько же мяса, спирт, вино, обмундирование, различное военное снаряжение... Все это было заготовлено французами для русской кампании, но так и не дошло до боевых частей.
Падеж кавалерийских и артиллерийских лошадей, которым, как и людям, приходилось рассчитывать только на подножный корм, принял колоссальные масштабы. Несколько десятков тысяч лошадей не дошли даже до Смоленска, что в значительной степени ослабило наполеоновскую армию.
Кроме того, ее косили тиф и различные инфекционные заболевания. Боевой дух упал уже в первые недели кампании, количество больных исчислялось десятками тысяч. Незадолго до Бородинского сражения было установлено, что от 400-тысячной армии в строю осталось всего 225 тысяч человек. Легкая кавалерия, например, потеряла половину своего состава. А по подсчетам французских квартирьеров, которые приводит в своей книге"Россия против Наполеона" Доминик Ливен (Dominic Lieven), только в первые полтора месяца из армии Наполеона дезертировали 50 тысяч человек.
Януарий Суходольский. ''Переправа Наполеона через Березину''
Одной из причин массового дезертирства было то, что французская армия на самом деле лишь наполовину состояла из французов. Многие закаленные в боях ветераны ушли на покой еще в конце 1811 года, их сменили мобилизованные добровольно-принудительно итальянцы, голландцы, немцы, швейцарцы, бельгийцы... Правда, как пишет историк Даниэль Фуррер (Daniel Furrer), немало этих "союзников" сражалось весьма храбро. Из 27 тысяч итальянцев только около тысячи вернулись после русской кампании домой. А из 1300 швейцарских солдат около тысячи погибли, прикрывая переправу через Березину во время отступления "великой армии".
Немцы против немцев
Немцы сражались и на той, и на другой стороне. Германские королевства и княжества частично были оккупированы французами, другие - как Пруссия - вынуждены были под давлением Наполеона и угрозой оккупации выступить на стороне "узурпатора". В русском походе Наполеона участвовали 30 тысяч баварцев, 27 тысяч солдат и офицеров из Вестфальского королевства, 20 тысяч саксонцев и столько же пруссаков. Солдатам из Пруссии, которая незадолго до этого была союзницей России, Бонапарт особенно не доверял и на всякий случай отдал прусскую дивизию под командование французского маршала.
Что касается русской армии, то в ее составе был особый Русско-немецкий легион, который формировался, в частности, из гусаров и пехотинцев, перешедших на сторону России уже после вторжения Наполеона. К концу кампании численность легиона составляла почти 10 тысяч человек: два гусарских полка, две пехотные бригады, рота егерей и конно-артиллерийская рота. Командовали частями прусские офицеры, а всем легионом - граф Людвиг Георг Вальмоден-Гимборн (Ludwig Georg Wallmoden-Gimborn).
Илларион Прянишников. ''Французы в 1812 году, плененные партизанами''
Еще одна тема, которая особенно занимает западных историков: кто виноват в пожаре Москвы? Кто поджег ее, когда в Москву вступила армия Наполеона: французские солдаты, московский генерал-губернатор граф Ростопчин, русские лазутчики? Для Анки Мюльштайн (Anka Muhlstein), автора книги "Московский пожар. Наполеон в России", нет сомнений: Москву подожгли по приказу Федора Ростопчина, чем тот сам долгое время хвастался. Царь Александр был, кстати, весьма недоволен Ростопчиным. Еще бы! В Москве сгорели почти шесть с половиной тысяч домов из девяти тысяч, более восьми тысяч лавок и складов, больше трети церквей. В огне погибли две тысячи раненых русских солдат, которых отступавшие не успели забрать с собой...
Значительная часть книги "Московский пожар", как и других трудов, рассказывающих о войне 1812 года, посвящена Бородинскому сражению. И тут вопрос номер один: потери сторон. По новейшим данным, французы потеряли 30 тысяч человек (примерно каждого пятого), русские - около 44 тысяч (каждого третьего). К сожалению, в России находятся псевдоисторики, всячески преуменьшающие русские потери и преувеличивающие французские. Кроме того, что это неправда, следует сказать, что это совершенно не нужно. Статистика потерь никак не умаляет героизма участников Бородинского сражения, как и тот факт, что формально его выиграл Наполеон, занявший в результате Москву. Но победа эта была пирровой...
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
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Западная половина центрального нефа обрушилась, а восточная часть храма, несмотря на то, что пожар добрался до купола, все же устояла. После возвращения жителей в Шпайер эту половину отгородили стеной и возобновили здесь богослужения. Средств на полноценный ремонт и восстановление собора в городе не было. С такой зияющей дырой он простоял почти девяносто лет.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Западные башни
Разрушительному влиянию погоды в это время были особенно подвержены западные башни и портал, которые устояли, хотя серьезно пострадали от огня. Многие камни потрескались. В трещины проникала вода, замерзала, испарялась... Постепенно возникла угроза обрушения, поэтому в 1755 году их были вынуждены почти полностью разобрать. Только через несколько десятилетий занялись восстановлением храма.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Эпоха барокко
В 1772-1778 годах брешь в центральном нефе заделали. Эту часть восстановили в прежнем романском виде, однако разобранные западные башни отстроили по новой моде эпохи барокко: в виде остроконечных пирамид, как видно на рисунке 1817 года. В этом же стиле барочными скульптурами и другими декоративными элементами оформили частично сохранившийся романский портал.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Второе нашествие
Восстановлением Шпайерского собора руководил тогда Франц Нейман - сын знаменитого зодчего эпохи барокко Бальтазара Неймана. После окончания работ прошло всего полтора десятка лет, как храм вновь ожидало нашествие французов, правда, на этот раз сражавшихся не за интересы короля, а распространявших в Европе идеалы революции - со всеми вытекавшими последствиями.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Роспуск епископства
В 1794 году французские революционные солдаты опустошили и осквернили собор, а затем стали использовать его в качестве хлева и хранили здесь фураж и снаряжение. В 1801 году земли на левом берегу Рейна официально отошли Франции. Собор стал ее собственностью, а папа римский Пий VII был вынужден признать роспуск Шпайерского епископства, главным храмом которого являлся собор.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Триумфальная арка
В 1805 году французы вознамерились превратить Шпайерский собор в каменоломню, как это произошло с храмом в Клюни. Правда, действовали уже не в революционном порыве, а основываясь на заключении архитектора об аварийном состоянии собора. Западный фасад планировали переделать в триумфальную арку. На пути этих планов сначала встал городской совет, отказавшийся финансировать такого рода варварство.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
В последний момент
Затем в дело включился тогдашний епископ Майнца, в ведение которого после роспуска Шпайерского епископства отошли здешние общины. Используя, в частности, хорошие личные связи с женой Наполеона Жозефиной Богарне, он смог через нее убедить императора отозвать уже подписанное решение о сносе. В 1806 году Наполеон издал декрет о возвращении храма прихожанам, обязав их нести расходы по его содержанию.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Баварский период
После разгрома Наполеона эти территории по решению Венского конгресса отошли Австрии, которая затем передала их Баварии. Баварскими они оставались до создания земли Рейнланд-Пфальц в 1946 году. Когда в 1817 году Шпайерское епископство было восстановлено, эту чашу перед собором, вмещающую 1580 литров, новые епископы вновь стали наполнять вином в честь своего назначения в Шпайер.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Восстановление
На этом век страданий Шпайерского собора, можно сказать, закончился и начался отсчет его восстановления, история которого служит примером для реставраторов и специалистов по охране архитектурных памятников не только в Германии. Сегодня храму в целом возвращен его исконный романский вид, а оставленные на память свидетельства непростой истории гармонично вписываются в общий облик.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Неороманский вестверк
После ремонта собор вновь освятили в 1822 году. В 1854-1858 годах по заказу баварского короля Людвига I, австрийского императора Франца I и герцога Адольфа Нассау-Люксембургского в неороманском стиле был заново отстроен западный фасад. Его украсили круглым окном с барельефом Иисуса, изображениями Девы Марии и других святых покровителей собора, а также многочисленными резными фигурами.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Новые фрески на старых стенах
Тогда же весь собор был расписан орнаментами и фресками в так называемом назарейском (западно-итальянском) стиле. Идея принадлежала Людвигу I, знаменитому строителю замка Нойшванштайн. От результатов баварский король был в полном восторге. Однако его воодушевление разделяли далеко не все, а некоторые даже сочли эти новые росписи чуть ли ни большим уроном храму, чем разрушения французов.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Перенос фресок
Почти всю эту роспись удалили со стен, потолка и колонн во время последовательного возвращения церкви исконного романского облика в середине XX века, оставив лишь отдельные фрагменты в верхней части центрального нефа. При этом почти все фрески, подлежавшие удалению и находившиеся в хорошем состоянии, сохранили с помощью специально разработанной технологии, перенеся их на подготовленную ткань.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Императорский зал
Некоторые из удаленных фресок сейчас выставлены в так называемом Императорском зале. Он находится за фасадом вестверка в просторном надвратном помещении, раньше никак не использовавшимся. В 2012 году его переделали для постоянной экспозиции, которую можно посетить в рамках экскурсии на смотровую площадку, оборудованную в это же время на Южной башне собора.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Алтарная фреска
Несмотря на то, что фрески из собора удалили, это нисколько не преуменьшает мастерства их создателя - Йозефа Шварцмана, придворного художника Людвига I. Центральное место в Императорском зале занимает эта фреска коронования Богоматери, раньше находившаяся над алтарем. Рядом выставлены монументальные изображения, на которых представлены сцены из жизнеописаний других покровителей этого храма.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Крестовый поход
Например, на этой фреске, перенесенной на специально подготовленную ткань, изображен французский монах и богослов Бернард Клервоский. В Рождество 1146 года он посетил Шпайер для встречи с императором Конрадом III, где убедил его принять участие в очередном Крестовом походе. Этот фрагмент показывает сцену исцеления Бернардом Клервоским больного мальчика перед собором.
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Cпасение и восстановление Шпайерского собора
Вечерняя заря
Храм был свидетелями многих исторических событий. К их числу также можно отнести эту церемонию Большой вечерней зари, которой в Германии провожают уходящих с должности президентов, канцлеров и министров обороны. В 1998 году Гельмут Коль, родина которого - Пфальц, пожелал для себя, чтобы она прошла в этом месте перед собором.
Автор: Максим Нелюбин