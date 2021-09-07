Немецкая компания DMK запустит сыродельный завод в Воронежской области

Власти Воронежской области сообщили о запланированном на ноябрь запуске второго сыродельного завода немецкой компанией по производству молочных продуктов DMK Deutsches Milchkontor. "Появление нового завода по выпуску сыра в Боброве имеет большое значение, это 170 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций - 2 млрд рублей. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят до 150 млн рублей в год", - сообщила в понедельник, 6 сентября, пресс-служба губернатора Александра Гусева.

Как указывается в заявлении, о запуске второго сыродельного завода в Воронежской области шла речь на встрече Гусева с главой DMK International Михаэлем Феллером (Michael Feller). Новое предприятие будет выпускать полутвердые сыры ("Российский", "Гауда", "Маасдам") и сухую сыворотку, продукция будет поставляться во все регионы России и за рубеж. Мощность переработки молока составит 450 тонн в сутки. Первоначально запуск второго завода был намечен на 2020 год.

Один из крупнейших в ФРГ производителей молочной продукции

Компания DMK Deutsches Milchkontor GmbH с головным офисом в нижнесаксонском Цевене является одним из крупнейших производителей молочных продуктов в Германии. Она имеет более 20 заводов в Германии и два в Нидерландах и выпускает питьевое молоко, масло, сыры, детское питание, мороженое и корма для животных под брендами Milram, Oldenburger, Humana, Alete, Uniekaas. Кроме того, в селе Тройня под Воронежем с 2009 года работает первый российский сыродельный завод этой компании, он производит твердые, полутвердые, плавленые сыры и сыр с голубой плесенью.

В 2014 году Россия в ответ на западные санкции ввела контрсанкции, запретив, среди прочего, импорт европейских сыров. По мнению российских властей, запрет на ввоз продукции должен был подстегнутьразвитие собственного производства.

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