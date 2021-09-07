Немецкая компания DMK запустит сыродельный завод в Воронежской области

Власти Воронежской области сообщили о запланированном на ноябрь запуске второго сыродельного завода немецкой компанией по производству молочных продуктов DMK Deutsches Milchkontor. "Появление нового завода по выпуску сыра в Боброве имеет большое значение, это 170 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций - 2 млрд рублей. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят до 150 млн рублей в год", - сообщила в понедельник, 6 сентября, пресс-служба губернатора Александра Гусева.
Как указывается в заявлении, о запуске второго сыродельного завода в Воронежской области шла речь на встрече Гусева с главой DMK International Михаэлем Феллером (Michael Feller). Новое предприятие будет выпускать полутвердые сыры ("Российский", "Гауда", "Маасдам") и сухую сыворотку, продукция будет поставляться во все регионы России и за рубеж. Мощность переработки молока составит 450 тонн в сутки. Первоначально запуск второго завода был намечен на 2020 год.
Один из крупнейших в ФРГ производителей молочной продукции
Компания DMK Deutsches Milchkontor GmbH с головным офисом в нижнесаксонском Цевене является одним из крупнейших производителей молочных продуктов в Германии. Она имеет более 20 заводов в Германии и два в Нидерландах и выпускает питьевое молоко, масло, сыры, детское питание, мороженое и корма для животных под брендами Milram, Oldenburger, Humana, Alete, Uniekaas. Кроме того, в селе Тройня под Воронежем с 2009 года работает первый российский сыродельный завод этой компании, он производит твердые, полутвердые, плавленые сыры и сыр с голубой плесенью.
В 2014 году Россия в ответ на западные санкции ввела контрсанкции, запретив, среди прочего, импорт европейских сыров. По мнению российских властей, запрет на ввоз продукции должен был подстегнутьразвитие собственного производства.
Смотрите также:
-
Какая еда сейчас в моде в Германии
Добавьте протеина!
Главный тренд 2017 года - стремительный рост спроса на продукты питания с повышенным содержанием протеина. Раньше специальные белковые диеты использовались в основном для похудания или увеличения мышечной массы. Теперь белки добавляют в самую разную продукцию - от йогуртов до чипсов. В октябре протеин был одним из основных "героев" международной продовольственной ярмарки Anuga в Кёльне.
-
Какая еда сейчас в моде в Германии
Соевый бум
Белками от природы весьма богата соя. Интерес к этой бобовой кульутре продолжает устойчиво расти, и в немецких супермаркетах уже целые стеллажи заняты продукцией из растения, которое широко используется, в частности, как заменитель молока и мяса. Так что "соевый бум" в Германии в значительной мере связан с ростом популярности вегетарианства и веганства.
-
Какая еда сейчас в моде в Германии
Чем вам не сосиска с карри!
Количество вегетарианцев в Германии растет. Однако намного больше становится тех, кто, не отказываясь полностью от мяса, чаще стал сознательно потреблять растительную пищу. Благо возможностей разнообразить свой рацион вкусными и полезными немясными блюдами постоянно растет. Вот уже и традиционную немецкую сосику с карри можно получить в магазине или в закусочной в вегетарианском варианте.
-
Какая еда сейчас в моде в Германии
Хлеб без глютена
Однако не все белки полезны или хорошо усваиваются. Немецкие врачи всю чаще обнаруживают у своих пациентов непереносимость пищевых продуктов, содержащих глютен - клейковину. Она встречается в таких злаковых растениях, как пшеница, рожь и ячмень. Соответственно, устойчиво растет спрос на мучные и макаронные изделия без глютена, и бизнес этот спрос охотно удовлетворяет.
-
Какая еда сейчас в моде в Германии
Молоко без лактозы
Еще более широко распространена в Германии непереносимость лактозы, или молочного сахара. Но отказываться от молока, йогурта, творога или мороженого потребители, как правило, не хотят. Одни фирмы реагируют на это выпуском безлактозного молока, другие специализируются на разработке молокоподобной продукции из сои.
-
Какая еда сейчас в моде в Германии
Суши с конвейера
Японская еда стала в сегодняшней Германии уже настолько популярной, что наборы суши прочно вошли в ассортимент большинства супермаркетов. Одновременно продолжают открываться все новые рестораны суши. При этом наиболее востребованной является японская бизнес-модель конвейерных ресторанов. Посетители сидят вдоль движущейся ленты и берут с нее тарелочки с понравившимися мини-порциями.
-
Какая еда сейчас в моде в Германии
Горожанам захотелось цветной капусты
Тяга к экзотической кухне вовсе не означает, что немцы охладели к традиционным продуктам питания. Так, супермаркеты и рестораторы в последнее время не без некоторого удивления отмечают прямо-таки всплеск спроса на старую добрую цветную капусту. Особенно активно ее потребляют в самых крупных городах Германии.
-
Какая еда сейчас в моде в Германии
Откуда продукты? Из региона!
Немецкие фермеры довольны: мода на продукты питания из собственного региона превращается в привычку. И в супермаркетах, и в ресторанах посетители все чаще останавливают свой выбор на овощах, фруктах, вареньях и других продуктах питания, выращенных и изготовленных недалеко от тех мест, в которых они живут. Такие продукты вовсе не дешевле импортных, но свежее и, как правило, экологичнее.
-
Какая еда сейчас в моде в Германии
Консервы надоели
Одной из жертв тренда к свежей и здоровой пище становятся традиционные консервные заводы. Их продукция в сегодняшней Германии востребована все меньше и меньше. Так что классическая консервная банка с рыбой и уж тем более с мясом постепенно исчезает из рациона современных немцев.
-
Какая еда сейчас в моде в Германии
Ресторанная еда на дом
Доставка на дом заказанной по телефону готовой пиццы и прочей "быстрой еды" существует в Германии давно. В последнее время в моду входит более усовершенствованная услуга: клиент имеет возможность заказать через интернет обед или ужин в самых разных ресторанах, в том числе достаточно изысканных. Выбранные блюда доставляет специальный курьер на велосипеде.
Автор: Андрей Гурков