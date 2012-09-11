 Не менее 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.10.2021

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Россия

Не менее 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

Возгорание произошло в одноэтажном цехе, где хранился порох. По последним данным, жертвами происшествия стали не менее 16 человек.

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Мощный взрыв прогремел на территории цеха по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области утром в пятницу, 22 октября. Смертельные травмы получили 16 человек, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Еще один человек с тяжелыми травмами находится в больнице.

По данным главы администрации Шиловского района Рязанской области Владимира Луканцова, в момент пожара в цехе завода находились 17 человек.

ЧП произошло на территории одного из цехов ФГУП "Эластик". В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов предприятия, сообщили в МЧС. Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов, повлекший за собой возгорание.

На место были направлены значительные силы пожарных. В настоящий момент пожар локализован, в его тушении было задействовано 170 человек и 50 единиц техники. По предварительным данным МЧС, угрозы населению нет. В данный момент спасатели проводят разбор завалов после ликвидации открытого горения на пороховом заводе. 

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