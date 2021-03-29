Научный руководитель Путина не задекларировал миллиарды рублей

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, который был научным руководителем президента России Владимира Путина, как минимум с 2014 года неполно указывает доходы в декларации. Это следует из журналистского расследования, опубликованного в онлайн-издании "МБХ медиа" в понедельник, 29 марта.
Литвиненко является акционером компании "Фосагро" - одного из крупнейших производителей фосфорсодержащих удобрений в мире. По данным газеты "Ведомости", в 2007 году ему принадлежало около 10% акций предприятия. С 2014 года по 2021 год его доля выросла с 14,92% до почти 21 % акций, следует из информации, размещенной на сайте компании. По данным "МБХ медиа", стоимость этих ценных бумаг составляет более миллиарда долларов.
Согласно истории выплат дивидендов с акций компании "Фосагро", которую изучили журналисты, с 2014 по 2019 год эти ценные бумаги должны были принести ректору Горного университета около 20 млрд рублей. При этом задекларировано им было в этот период "только" 1,3 млрд рублей.
Владимир Литвиненко и Владимир Путин
По данным онлайн-издания Forbes, Владимир Литвиненко занимает 118-ю строчку в списке 200 самых богатых бизнесменов России. Его состояние в 2020 году журнал оценивает в 800 млн долларов.
В 1997 году, через три года после того как Литвиненко занял должность ректора, будущий президент России Владимир Путин защитил у него диссертацию. В 2017 году дочь ученого, Ольга Литвиненко, в беседе с расследовательским порталом The Insiderвысказала предположение, что эту научную работу ее отец написал для Путина сам.
В 2000, 2004 и 2012 году Литвиненко возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина, а в 2018 году - был соруководителем этого штаба, напоминает "МБХ медиа".
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Автор: Ирина Филатова