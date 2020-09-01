НАТО возмущена действиями пилота российского истребителя

НАТО выразила возмущение в связи с действиями пилота российского истребителя Су-27, который, по данным Североатлантического альянса, 28 августа вторгся в воздушное пространство Дании и помешал проведению военных учений Allied Sky. Объединенное командование военно-воздушными силами НАТО опубликовало 31 августа заявление командующего ВВС США в Европе Джеффри Харригиана , в котором говорилось: "Этот инцидент демонстрирует, что Россия не уважает международные нормы и суверенное воздушное пространство одной из стран-членов альянса. Мы остаемся в боевой готовности и будем готовы днем и ночью защищать воздушное пространство НАТО".

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила во вторник, 1 сентября, что вторжение в воздушное пространство ее страны "совершенно неприемлемо". "Это означает также, что в ближайшее время мы обсудим этот инцидент с российским руководством, чтобы не допустить его повторения", - подчеркнула Брамсен.

Инцидент с российским бомбардировщиком во время учений НАТО

28 августа американский истребитель B52 принимал участие в учениях Allied Sky, во время которых шесть самолетов этого типа совершали перелет над всеми 30 странами-членами НАТО. Когда B52 находился над акваторией Балтийского моря, его начал сопровождать российский истребитель Су-27. Как утверждает НАТО, при этом Су-27 вошел в воздушное пространство Дании - члена альянса - над островом Борнхольм. После этого Дания подняла в воздух боевую авиацию, но российский самолет уже повернул обратно.

В свою очередь в министерстве обороны России отвергли это заявление Североатлантического альянса. "Полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в официальном заявлении министерства.

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