 НАТО возмущена действиями пилота российского истребителя | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.09.2020

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Мир

НАТО возмущена действиями пилота российского истребителя

По данным НАТО, 28 августа российский истребитель Су-27 помешал проведению учений Allied Sky, вторгнувшись в воздушное пространство Дании. В министерстве обороны РФ это отрицают.

Российский истребитель Су-27

Российский истребитель Су-27

НАТО выразила возмущение в связи с действиями пилота российского истребителя Су-27, который, по данным Североатлантического альянса, 28 августа вторгся в воздушное пространство Дании и помешал проведению военных учений Allied Sky.  Объединенное командование военно-воздушными силами НАТО опубликовало 31 августа заявление командующего ВВС США в Европе Джеффри Харригиана , в котором говорилось: "Этот инцидент демонстрирует, что Россия не уважает международные нормы и суверенное воздушное пространство одной из стран-членов альянса. Мы остаемся в боевой готовности и будем готовы днем и ночью защищать воздушное пространство НАТО".

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила во вторник, 1 сентября, что вторжение в воздушное пространство ее страны "совершенно неприемлемо". "Это означает также, что в ближайшее время мы обсудим этот инцидент с российским руководством, чтобы не допустить его повторения", - подчеркнула Брамсен.

Инцидент с российским бомбардировщиком  во время учений НАТО

28 августа американский истребитель B52 принимал участие в учениях Allied Sky, во время которых шесть самолетов этого типа совершали перелет над всеми 30 странами-членами НАТО. Когда B52 находился над акваторией Балтийского моря, его начал сопровождать российский истребитель Су-27. Как утверждает НАТО, при этом Су-27 вошел в воздушное пространство Дании - члена альянса - над островом Борнхольм. После этого Дания подняла в воздух боевую авиацию, но российский самолет уже повернул обратно.

В свою очередь в министерстве обороны России отвергли это заявление Североатлантического альянса. "Полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в официальном заявлении министерства.

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    Автор: Александра Елкина


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