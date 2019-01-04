 NASA отложило визит главы ″Роскосмоса″ Рогозина в США | Новости из Германии о России | DW | 05.01.2019

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Россия

NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина в США

Визит в США Дмитрия Рогозина, находящегося под санкциями Вашингтона, был запланирован на февраль 2019 года. Ряд сенаторов-демократов ранее раскритиковали возможный приезд руководителя "Роскосмоса".

Дмитрий Рогозин (фото из архива)

Дмитрий Рогозин (фото из архива)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило визит в Соединенные Штаты руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом американское издание USA Today пишет в пятницу, 4 января. По его информации, директор NASA Джим Брайденстайн решил перенести на неопределенный срок визит Рогозина, который находится под санкциями США, после давления конгрессменов.

В частности, с критикой возможного приезда Рогозина выступили сенаторы-демократы Марк Уорнер и Джинн Шехин. "Послание Америки Кремлю должно быть недвусмысленным - у действий существуют последствия", - заявила ранее Шехин.

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По словам сенатора, приглашение Брайденстайна Рогозину "подрывает наше послание и ослабляет ключевые цели Соединенных Штатов в области национальной безопасности". Она назвала руководителя "Роскосмоса" "одним из ведущих архитекторов кремлевской кампании агрессии в отношении своих соседей".

Рогозин находится в санкционных списках США и ЕС

Российская сторона проинформирована о решении NASA, подчеркнула представитель Брайденстайна Меган Пауэрс. В  свою очередь, в "Роскосмосе" сообщили агентству "Интерфакс", что "не получали" уведомление американской стороны.

Визит Дмитрия Рогозина в США был запланирован на февраль 2019 года. С марта 2014 года Рогозин находится в санкционных списках США и Евросоюза. Санкции в отношении России были введены после российской аннексии украинского полуострова Крым и дестабилизации на востоке Украины.

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