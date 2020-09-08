 Надзирательницы концлагеря Равенсбрюк: кто они? что с ними стало? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.09.2020

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Культура и стиль жизни

Надзирательницы концлагеря Равенсбрюк: кто они? что с ними стало?

Более 3 тысяч надзирательниц прошли "школу" женского концлагеря Равенсбрюк. Что это за люди? Были ли они наказаны после войны?

Гиммлер приветствует надзирательниц концлагеря Равенсбрюк

Гиммлер приветствует надзирательниц концлагеря Равенсбрюк

Равенсбрюк - небольшая деревня на севере Бранденбурга, примерно в 80 километрах от Берлина. В 1939 году нацисты организовали здесь концентрационный лагерь для женщин, а также детей и подростков. Примерно треть из них были польские заключенные, остальные представляли 40 национальностей.

В Равенсбрюке до его освобождения Красной армией в апреле 1945 года было более 130 тысяч узниц. 28 тысяч погибли в концлагере от издевательств, голода, болезней, тяжелого, изнурительного труда, садистских медицинских экспериментов, были расстреляны и убиты в газовых камерах. Заключенные работали на полях Бранденбурга, строительстве дорог, на военных предприятиях.

Фотографии надсмотрщиц концлгеря, арестованных в 1945 году американцами

Фотографии надсмотрщиц концлгеря, арестованных в 1945 году американцами

Нацисты создали на территории "рейха" около трех десятков больших и малых женских лагерей. Равенсбрюк стал образцово-показательной школой женщин-надзирательниц. Более 3 тысяч прошло через учебную базу концлагеря. Подавляющее большинство их были совсем молодыми, малообразованными и шли в надсмотрщицы, соблазнившись легкой (в смысле более легкой, чем, например, на заводском конвейере) работой и хорошими условиями.

Бесплатное питание для палачей

СС искало добровольцев с помощью объявлений в газетах. Слово "концлагерь" в них не упоминалось. Так, в объявлении "Ганноверского курьера" в 1944 году говорилось: "Для работы в военном учреждении требуются женщины с хорошим здоровьем в возрасте 20-40 лет. Оклад по тарифным ставкам государственных служащих. Предоставляется жилье и одежда. Бесплатное питание".

Люди как люди? Надзирательница Иоганна Лангефельд со своим сыном и дочерью коллеги перед поселком СС в Равенсбрюке

Люди как люди? Надзирательница Иоганна Лангефельд со своим сыном и дочерью коллеги перед поселком СС в Равенсбрюке

Но, конечно, никакой наивностью нельзя оправдать преступлений, совершенных надсмотрщицами концлагеря, издевательств над заключенными, жестокости по отношению к узницам. Обо всем этом рассказывает новая экспозиция в мемориале, созданном на месте концлагеря Равенсбрюк. В витринах - множество фотографий, эсэсовская униформа, страшные инструменты, которые использовались для медицинских экспериментов над заключенными и... книга Бернхарда Шлинка (Bernhard Schlink) "Чтец". Героиней переведенного более чем на 50 языков и экранизированного романа (Кейт Уинслет получила "Оскара" за исполнение в нем главной роли) стала надсмотрщица концлагеря Ханна Шмиц.

Трибунал приговаривает к смерти

Судили надзирательниц не только в романах и фильмах. После войны в Западной Германии прошло семь судебных процессов над охранниками, надзирателями и врачами, работавшими в концлагере Равенсбрюк, еще один - в ГДР. Были осуждены десятки нацистов. Уже по приговору первого суда, который состоялся в конце 1946 - начале 1947 годов, 11 человек приговорили к смертной казни через повешение. Другие подсудимые получили от 10 до 15 лет.

На последующих процессах к смертной казни приговорили еще восемь нацистских преступников и преступниц, мучивших и отправлявших на смерть узниц концлагеря. Комендант лагеря Фриц Зурен (Fritz Suhren) предстал в 1950 году перед французским военным трибуналом, и его тоже повесили.

Кому-то в суматохе послевоенных лет удалось скрыться, но их продолжали искать. Дочь мясника, австрийка Хермине Браунштайнер (Hermine Braunsteiner), окончившая всего лишь начальную школу, была в Равенсбрюке надзирательницей, позже - заведующей вещевым складом. Сделала карьеру благодаря своей исполнительности и жестокости по отношению к заключенным.

Хермине Браунштайнер на скамье подсудимых

Хермине Браунштайнер на скамье подсудимых

Пошла на повышение, была переведена в концлагерь Майданек, где дослужилась до заместительницы главного надзирателя. Получила нацистский орден. В 1945 году бежала сначала в Вену, потом в США, скрыв свое прошлое. Лишь спустя четверть века ее нашли, арестовали и депортировали в ФРГ, где бывшую надсмотрщицу судили и приговорили к пожизненному заключению.

В 2004 году в Германию вернули другую охранницу Равенсбрюка, проводника служебной собаки Эльфриде Ринкель (Elfriede Rinkel), которую нашли в Калифорнии, где она жила под фамилией мужа. Правда, на скамью подсудимых она не попала: умерла в возрасте 96 лет в доме престарелых.

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    Геноцид цыган

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    Места памяти в Германии

    Лагерь смерти Лангенштайн-Цвиберге

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  • Концентрационный лагерь Дора-Миттельбау

    Места памяти в Германии

    Дора-Миттельбау

    Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организация производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.

  • Памятник сестрам Франк в Берген-Бельзене

    Места памяти в Германии

    Берген-Бельзен

    Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.

  • Ворот в Заксенхаузен с надписью Arbeit macht frei

    Места памяти в Германии

    Заксенхаузен

    "Работа делает свободным" - эта вывеска на немецком языке над воротами концлагеря Заксенхаузен в Бранденбурге стала нарицательной. Всего в этом лагере было убито или погибло свыше 100 тысяч человек, в том числе от 13 до 18 тысяч советских военнопленных. Среди них - старший сын Сталина Яков Джугашвили. Национальный мемориал, учрежденный правительством ГДР, был открыт здесь в 1961 году.

  • Документационный центр во Флоссенбюрге

    Места памяти в Германии

    Флоссенбюрг

    "Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере скончалось 30 тысяч человек. Его узником был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.

  • Барак № 13 в районе Шёневайде

    Места памяти в Германии

    Барак № 13

    В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.

  • Мемориальный комплекс в Равенсбрюке

    Места памяти в Германии

    Равенсбрюк

    Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.

  • Один из Бараков Сименса

    Места памяти в Германии

    "Бараки Сименса" в Равенсбрюке

    Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.

  • Фабрика Topf & Söhne в Эрфурте

    Места памяти в Германии

    Печи для Освенцима

    Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

  • Один из ''камней преткновения'' в Гамбурге

    Места памяти в Германии

    ''Камни преткновения''

    Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.

  • Надпись на русском языке в подвале EL-DE-Haus

    Места памяти в Германии

    Гестапо

    Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

  • Мемориал гомосексуалам - жертвам нацизма в Берлине

    Места памяти в Германии

    Гомосексуалы

    С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

  • Памятник в Плётцензее

    Места памяти в Германии

    Противники режима

    Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

  • ''Серый автобус'' в Кельне

    Места памяти в Германии

    Серые автобусы

    "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

  • Графенек

    Места памяти в Германии

    Замок Графенек

    Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

  • Газовая камера в Зонненштайне

    Места памяти в Германии

    Зонненштайн

    Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

  • Хадамарский процесс во Франкфурте-на-Майне

    Места памяти в Германии

    Преступники

    Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

  • Памятник жертвам нацизма в городе Шверте

    Места памяти в Германии

    Логистика Холокоста

    В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Гамбурге вынесли приговор бывшему охраннику концлагеря

Экс-охранника концлагеря Штутгоф, 93-летнего Бруно Д., приговорили к двум годам тюрьмы условно по законодательству для несовершеннолетних. На момент службы в концлагере ему было 17 лет.  

В ФРГ предъявлено обвинение бывшим охранникам концлагеря Штуттгоф

Двух мужчин в возрасте 92 и 93 лет обвиняют в пособничестве массовым убийствам в нацистском концлагере Штуттгоф.  

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По данным мемориального фонда земли Бранденбург, в памятных мероприятиях в Ораниенбурге и Фюрстенберге приняли участие 2700 человек со всего мира, в том числе около 160 бывших заключенных.  

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Рассказ бывшей узницы о медицинских опытах над детьми в Освенциме

В канун 75-летия со дня освобождения Освенцима жительница Беларуси Александра Борисова поделилась с DW своими воспоминаниями о пережитом в концлагере, куда ее отправили ребенком.  

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