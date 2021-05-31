 На выборах в парламент Кипра победили правящие консерваторы | Новости из Германии о Европе | DW | 30.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

На выборах в парламент Кипра победили правящие консерваторы

На фоне спада у трех основных сил, прошедших в парламент Кипра - консерваторов, левых и демократов - свои позиции улучшили ультраправые.

Парламент Кипра в Никосии

Парламент Кипра в Никосии

На выборах в однопалатный парламент - Палату представителей - Кипра победила правящая консервативная партия "Демократический сбор" (ДИСИ). После подведени официальных итогов в воскресенье, 30 мая, она набрала 27 процентов (в 2016 году - 30,7 процента).

На втором месте - левая Прогрессивная партия трудового народа Кипра (преемница Коммунистической партии Кипра) с 22 процентами (против 25,7 процента в 2016 году).

Третьей силой, прошедшей в парламент, стала Демократическая партия с 11,3 процента (14,5 процента - в 2016 году).

Свои позиции улучшили ультраправые

На фоне спада результатов у всех трех объединений свои позиции улучшил ультраправый "Национальный народный фронт", который получил почти 7 процентов.

Недавно сформированный Демократический фронт набрал минимум 4 процента.

Явка на выборах составила около 64 процентов. Всего в законодательный орган попадают представители семи политических сил. Парламент избирается на пятилетний срок. Борьба велась за 56 мест, на которые претендовали 658 кандидатов.

Смотрите также:

  • Пафос

    Пафос - культурная столица Европы

    Под знаком Афродиты

    Пафос расположен в юго-западной части острова Кипр и является, согласно древнегреческой мифологии, родиной богини любви Афродиты. В рамках программы культурной столицы Европы 2017 года в Пафосе, который делит этот титул с датским Орхусом, был создан прибрежный парк скульптур. Одна из них изображает Афродиту.

  • Пафос

    Пафос - культурная столица Европы

    Древние мифы

    Местом рождения Афродиты считается скала Петра-ту-Ромиу в Пафосе, также известная как Скала Афродиты. Согласно легенде, Афродита родилась из белоснежной пены, образовавшейся в море из семени и крови оскопленного Кроносом Урана. Произошло это около острова Кифера. На Кипр "Пенорожденная" приплыла на раковине и вышла из морских волн в нынешнем Пафосе.

  • Пафос

    Пафос - культурная столица Европы

    Археологический парк Пафоса

    Не только легендами славится Пафос. Археологический музей под открытым небом близ гавани Като-Пафоса известен большим комплексом античных вилл с хорошо сохранившейся мозаикой римского времени. На фото: мозаика с изображением Дафны и Аполлона. В археологическом парке в рамках программы культурного года будет поставлена комедия Аристофана "Лисистрата".

  • Пафос

    Пафос - культурная столица Европы

    Кедр-долгожитель

    Увековечено в мозаичных камнях археологического парка Пафоса и уникальное растение - произрастающий только на Кипре кедр Cedrus brevifolia. Кипрский кедр неприхотлив, но растет только в горах. Некоторые деревья достигают до 40 метров в высоту и живут более 500 лет. Ценная древесина пользовалась спросом на протяжении столетий. В наши дни кедровники на Кипре находятся под охраной.

  • Пафос

    Пафос - культурная столица Европы

    Царские гробницы

    Большой некрополь в двух километрах от гавани Пафоса получил свое название от великолепия убранства гробниц. В гробницах, многие из которых датируются IV веком до н. э., хоронили вовсе не царей, а богатых горожан. Некрополь, как и мозаики, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и частью археологического парка. Раскопки на его территории были начаты в 1960-х годах и продолжаются поныне.

  • Пафос

    Пафос - культурная столица Европы

    Черепаший пляж

    Одно из немногих мест в Средиземноморье, куда выплывают откладывать яйца морские черепахи, находится на Кипре на пляже Лара неподалеку от Пафоса. Знаменитый черепаший пляж расположен в тихой бухте и является заповедником. С мая по август, когда вылупившиеся черепашки перебираются в воду, использование автомобилей в этой охранной зоне запрещено.

  • Пафос

    Пафос - культурная столица Европы

    Гавань как сцена

    Пафос обладает типично средиземноморским климатом. Идеальные условия для представлений под открытым небом. Выступление Берлинского филармонического оркестра станет одним из главных культурных событий года в регионе с населением около 60 тысяч человек.

  • Пафос

    Пафос - культурная столица Европы

    Восточные деликатесы

    Кипр расположен в 70 километрах к югу от Турции и 100 километрах к западу от Сирии. Местная кухня – зеркало истории острова. Она сформировалась под греческим влиянием, вобрав в себя особенности турецкой, арабской, ливанской, английской кухонь. На Кипре едят мясо, овощи, рыбу и, конечно же, сладости. На фото: сужукос - уваренный до густоты виноградный сок с миндальными орехами.

  • Пафос

    Пафос - культурная столица Европы

    Остров туристов

    На Кипре туристический сезон продолжается круглый год. Купаться и загорать здесь можно глубокой осенью при температурах воздуха 35 и воды 27 градусов. В 2016 году на Кипре побывало около трех миллионов туристов - больше, чем обычно, в связи с напряженной обстановкой в Турции, Египте и Тунисе.

  • Пафос

    Пафос - культурная столица Европы

    Магнит для туристов

    Отпускников в 2017 году ожидает на Кипре богатая культурная программа - более 300 мероприятий в культурной столице Европы Пафосе. В горном массиве Троодос в центральной части острова с января по март можно даже кататься на лыжах. На вершину горы лыжников поднимают подъемники, названные в честь богов Геры, Гермеса и, разумеется, Афродиты. Самый сложный спуск носит имя Зевса.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:39

"Золотые визы": сколько стоит гражданство в ЕС?

Аудио- и видеофайлы по теме

На Кипре реставрируют редчайшую древнеримскую мозаику  

Пафос - культурная столица ЕС  

Реклама

Самые читаемые

Трое граждан РФ погибли при взрыве в ЦАР  

Новый фильм Nexta о схемах режима Лукашенко посмотрели более 1 млн человек  

"Толстая липа" - немецкий памятник природы (фото)  