На выборах в парламент Кипра победили правящие консерваторы

На выборах в однопалатный парламент - Палату представителей - Кипра победила правящая консервативная партия "Демократический сбор" (ДИСИ). После подведени официальных итогов в воскресенье, 30 мая, она набрала 27 процентов (в 2016 году - 30,7 процента).
На втором месте - левая Прогрессивная партия трудового народа Кипра (преемница Коммунистической партии Кипра) с 22 процентами (против 25,7 процента в 2016 году).
Третьей силой, прошедшей в парламент, стала Демократическая партия с 11,3 процента (14,5 процента - в 2016 году).
Свои позиции улучшили ультраправые
На фоне спада результатов у всех трех объединений свои позиции улучшил ультраправый "Национальный народный фронт", который получил почти 7 процентов.
Недавно сформированный Демократический фронт набрал минимум 4 процента.
Явка на выборах составила около 64 процентов. Всего в законодательный орган попадают представители семи политических сил. Парламент избирается на пятилетний срок. Борьба велась за 56 мест, на которые претендовали 658 кандидатов.
Смотрите также:
-
Пафос - культурная столица Европы
Под знаком Афродиты
Пафос расположен в юго-западной части острова Кипр и является, согласно древнегреческой мифологии, родиной богини любви Афродиты. В рамках программы культурной столицы Европы 2017 года в Пафосе, который делит этот титул с датским Орхусом, был создан прибрежный парк скульптур. Одна из них изображает Афродиту.
-
Пафос - культурная столица Европы
Древние мифы
Местом рождения Афродиты считается скала Петра-ту-Ромиу в Пафосе, также известная как Скала Афродиты. Согласно легенде, Афродита родилась из белоснежной пены, образовавшейся в море из семени и крови оскопленного Кроносом Урана. Произошло это около острова Кифера. На Кипр "Пенорожденная" приплыла на раковине и вышла из морских волн в нынешнем Пафосе.
-
Пафос - культурная столица Европы
Археологический парк Пафоса
Не только легендами славится Пафос. Археологический музей под открытым небом близ гавани Като-Пафоса известен большим комплексом античных вилл с хорошо сохранившейся мозаикой римского времени. На фото: мозаика с изображением Дафны и Аполлона. В археологическом парке в рамках программы культурного года будет поставлена комедия Аристофана "Лисистрата".
-
Пафос - культурная столица Европы
Кедр-долгожитель
Увековечено в мозаичных камнях археологического парка Пафоса и уникальное растение - произрастающий только на Кипре кедр Cedrus brevifolia. Кипрский кедр неприхотлив, но растет только в горах. Некоторые деревья достигают до 40 метров в высоту и живут более 500 лет. Ценная древесина пользовалась спросом на протяжении столетий. В наши дни кедровники на Кипре находятся под охраной.
-
Пафос - культурная столица Европы
Царские гробницы
Большой некрополь в двух километрах от гавани Пафоса получил свое название от великолепия убранства гробниц. В гробницах, многие из которых датируются IV веком до н. э., хоронили вовсе не царей, а богатых горожан. Некрополь, как и мозаики, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и частью археологического парка. Раскопки на его территории были начаты в 1960-х годах и продолжаются поныне.
-
Пафос - культурная столица Европы
Черепаший пляж
Одно из немногих мест в Средиземноморье, куда выплывают откладывать яйца морские черепахи, находится на Кипре на пляже Лара неподалеку от Пафоса. Знаменитый черепаший пляж расположен в тихой бухте и является заповедником. С мая по август, когда вылупившиеся черепашки перебираются в воду, использование автомобилей в этой охранной зоне запрещено.
-
Пафос - культурная столица Европы
Гавань как сцена
Пафос обладает типично средиземноморским климатом. Идеальные условия для представлений под открытым небом. Выступление Берлинского филармонического оркестра станет одним из главных культурных событий года в регионе с населением около 60 тысяч человек.
-
Пафос - культурная столица Европы
Восточные деликатесы
Кипр расположен в 70 километрах к югу от Турции и 100 километрах к западу от Сирии. Местная кухня – зеркало истории острова. Она сформировалась под греческим влиянием, вобрав в себя особенности турецкой, арабской, ливанской, английской кухонь. На Кипре едят мясо, овощи, рыбу и, конечно же, сладости. На фото: сужукос - уваренный до густоты виноградный сок с миндальными орехами.
-
Пафос - культурная столица Европы
Остров туристов
На Кипре туристический сезон продолжается круглый год. Купаться и загорать здесь можно глубокой осенью при температурах воздуха 35 и воды 27 градусов. В 2016 году на Кипре побывало около трех миллионов туристов - больше, чем обычно, в связи с напряженной обстановкой в Турции, Египте и Тунисе.
-
Пафос - культурная столица Европы
Магнит для туристов
Отпускников в 2017 году ожидает на Кипре богатая культурная программа - более 300 мероприятий в культурной столице Европы Пафосе. В горном массиве Троодос в центральной части острова с января по март можно даже кататься на лыжах. На вершину горы лыжников поднимают подъемники, названные в честь богов Геры, Гермеса и, разумеется, Афродиты. Самый сложный спуск носит имя Зевса.
Автор: Элла Володина