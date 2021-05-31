На выборах в парламент Кипра победили правящие консерваторы

На выборах в однопалатный парламент - Палату представителей - Кипра победила правящая консервативная партия "Демократический сбор" (ДИСИ). После подведени официальных итогов в воскресенье, 30 мая, она набрала 27 процентов (в 2016 году - 30,7 процента).

На втором месте - левая Прогрессивная партия трудового народа Кипра (преемница Коммунистической партии Кипра) с 22 процентами (против 25,7 процента в 2016 году).

Третьей силой, прошедшей в парламент, стала Демократическая партия с 11,3 процента (14,5 процента - в 2016 году).

Свои позиции улучшили ультраправые

На фоне спада результатов у всех трех объединений свои позиции улучшил ультраправый "Национальный народный фронт", который получил почти 7 процентов.

Недавно сформированный Демократический фронт набрал минимум 4 процента.

Явка на выборах составила около 64 процентов. Всего в законодательный орган попадают представители семи политических сил. Парламент избирается на пятилетний срок. Борьба велась за 56 мест, на которые претендовали 658 кандидатов.

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