 На востоке Германии перевернулся автобус с туристами | Новости из Германии о Германии | DW | 30.07.2021

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Германия

На востоке Германии перевернулся автобус с туристами

Пассажиры и водители туристического автобуса пострадали в результате аварии на автобане А13 в федеральной земле Бранденбург.

На месте ДТП с туристическим автобусом на автобане А13 в федеральной земле Бранденбург в Германии

На месте ДТП с туристическим автобусом на автобане А13

В результате ДТП с туристическим автобусом, случившегося в пятницу, 30 июля, на автобане А13 в федеральной земле Бранденбург на востоке Германии, серьезно пострадали как минимум девять человек. Об этом сообщают представители полиции.

Изначально пожарные службы говорили о 19 пострадавших. Это все 17 пассажиров и 2 водителя автобуса, находившиеся в нем во время аварии. Общее число мест в автобусе - 34. Пострадавшим, получившим легкие травмы, медицинская помощь была оказана на месте.  

Сообщение об аварии поступило в отделение пожарной службы около 10 утра. Для ликвидации ее последствий и оказания помощи к месту ДПТ было отправлено 6 вертолетов и 67 автомобилей оперативных служб. Автобан А13 перекрыли в обоих направлениях.

Причина аварии на момент публикации материала DW оставалась неизвестной. Сообщается, что автобус, судя по всему, свалился на бок, съехав с автобана.

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    Автор: Максим Нелюбин


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