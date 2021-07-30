На востоке Германии перевернулся автобус с туристами

В результате ДТП с туристическим автобусом, случившегося в пятницу, 30 июля, на автобане А13 в федеральной земле Бранденбург на востоке Германии, серьезно пострадали как минимум девять человек. Об этом сообщают представители полиции.

Изначально пожарные службы говорили о 19 пострадавших. Это все 17 пассажиров и 2 водителя автобуса, находившиеся в нем во время аварии. Общее число мест в автобусе - 34. Пострадавшим, получившим легкие травмы, медицинская помощь была оказана на месте.

Сообщение об аварии поступило в отделение пожарной службы около 10 утра. Для ликвидации ее последствий и оказания помощи к месту ДПТ было отправлено 6 вертолетов и 67 автомобилей оперативных служб. Автобан А13 перекрыли в обоих направлениях.

Причина аварии на момент публикации материала DW оставалась неизвестной. Сообщается, что автобус, судя по всему, свалился на бок, съехав с автобана.

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