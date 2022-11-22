На Соломоновых островах произошло сильное землетрясение

Главный удар стихии пришелся по острову Гуадалканал. Между тем в Индонезии в результате разрушительного землетрясения погибли уже более 160 человек.

На Соломоновых островах в южной части Тихого океана во вторник, 22 ноября, произошло мощное землетрясение. По данным американской сейсмологической службы, магнитуда подземного толчка составила 7,0. Эпицентр находился в районе населенного пункта Маланго на острове Гуадалканал на глубине в 15 километров.

Метеорологи первоначально выпустили предупреждение об угрозе цунами, однако через несколько часов отменили его. Сообщений о погибших, пострадавших и крупных разрушениях пока не поступало, однако местные СМИ сообщают о повреждениях зданий. Многие люди в панике бежали из прибрежных районов на возвышенности.

Город Маланго находится менее чем в 40 километрах от столицы Соломоновых островов Хониары. Большинство построек на архипелаге - бунгало, которые устойчивы к землетрясениям.

В Индонезии растет число жертв

Только накануне в результате разрушительного землетрясения на индонезийском острове Ява погибли уже более 160 человек, сотни других получили травмы.

И Индонезия, и Соломоновы острова находятся на территории Тихоокеанского огненного кольца - области по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Всего в этой зоне насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле.

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