На северо-западе Китая погиб 21 участник ультрамарафона

Во время ультрамарафона в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погиб 21 человек. Трагедия во время горного забега на дистанцию 100 км по пересеченной местности в национальном парке произошла в субботу, 22 мая, из-за экстремально плохой погоды. Еще восемь из 172 участников сверхмарафона были доставлены в больницы, сообщают 23 мая китайские СМИ.
Ультрамарафон начался при облачной погоде. Как видно на опубликованных в соцсетях фотографиях, участники были в шортах и футболках. Около полудня по местному времени, когда участники находились на отрезке 20-31 км дистанции, произошло внезапное ухудшение погоды, начались порывы шквального ветра, град и ледяной дождь, за короткое время резко упала температура воздуха. Забег был прерван.
В результате широкомасштабной спасательной операции, в которой участвовали более 700 сотрудников спасательных служб, был эвакуирован 151 участник. Власти провинции создали специальную комиссию по расследованию инцидента. По данным местных СМИ, среди погибших - 31-летний спортсмен Лян Цзин, неодногратный победитель ультрамарафонов и обладатель двух национальных рекордов.
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Стартуйте медленно
Начните свою пробежку в медленном темпе и лишь примерно через 10 минут увеличьте скорость. Так вы сможете быстро разогреть мышцы. Тот, кто стартуют без разминки, рискует получить травму и во всяком случае быстро устанет. Потеря силы на первых же километрах приведет к стрессу и фрустрации.
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Не выматывайтесь
Бег в умеренном темпе, который не мешает наслаждаться ландшафтом, должен занимать примерно 75 процентов времени пробежки. Скорость на грани выносливости составляет не более четверти.
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Меняйте темп
Постоянно бегать на одной и той же скорости - слишком монотонно и скучно. К тому же так вы не сможете повысить свою выносливость. Совет от немецких экспертов: "играйте" с темпом, чередуя быстрый и медленный бег.
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Поменьше контроля
Пульсометр или фитнес-трекер - отличный помощник во время пробежки. Но если смотреть на умный браслет каждую минуту, можно потерять ощущение собственного тела. Эксперты советуют лучше прислушиваться к своему организму и бегать в таком темпе, который комфортен именно вам, даже игнорируя рекомендации техники.
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Музыка - лучшая мотивация
Загрузите подборку любимых песен на плеер или смартфон и вы даже не заметите, как пролетит время во время пробежки.
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Тренируйте мышцы
Силовая тренировка - обязательная составляющая занятий бегом. Особое внимание следует уделить внешней и внутренней сторонам бедра. Выбирайте вес, с которым вам будет комфортно сделать два-три подхода по 25-40 повторов. Идеально тренироваться два раза в неделю.
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Расслабляйтесь
Запомните: бег - это не бокс и не карате. Многие бегуны напрягают мышцы плечевого пояса и держат кулаки сжатыми, когда на самом деле ладони должны быть расслаблены. Кроме того, немецкие эксперты советуют хотя бы раз в неделю устраивать спокойные десятиминутные пробежки босиком по газону. Это помогает снять напряжение со стоп.
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Бегайте по горам
Как минимум два-три раза в месяц устраивайте пробежки по гористой (ну, или холмистой) местности, и скоро ваши мышцы заметно окрепнут. Под горами и холмами подразумеваются не вершины высотой три тысячи метров, а даже небольшие горки в парке.
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Вместе веселее
Позовите на пробежку своих друзей. С одной стороны, договоренность о совместной тренировке обяжет вас стартовать в определенный час в конкретном месте, с другой стороны, время в хорошей компании пролетит незаметно. Возможность разговаривать во время бега - хороший знак того, что вы бежите в правильном темпе.
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Больше красок!
Модные кроссовки, яркий топ и стильные штаны: чем не мотивация для пробежки? На вас точно обратят внимание.
Автор: Ксения Сафронова