Российский рынок акций пережил крупнейшее падение с начала пандемии

Рублевый индекс Московской биржи (Мосбиржи) в один из моментов дневных торгов во вторник, 18 января, обвалился сразу на 7,4%. Его дневной минимум достигал 3297,12 пункта.

По итогам основных торгов (на 18.50 мск) падение составило 6,5%, к закрытию индекс занимал отметку в 3328,94 пункта. Падение ниже отметки в 3400 пунктов зафиксировано впервые с марта 2021 года, уточняет агентство РБК. При этом более 5% в ходе торгового дня индекс терял в начале пандемии - 15 апреля 2020 года.

Подешевели акции крупных российских компаний

Индекс РТС - основной индикатор фондового рынка России - по итогам торгов опустился до 1367,45 пункта, потеряв 7,3%. Подешевели и акции крупных российских компаний: "Яндекса" (на 18.49 мск - минус 5,56%), "Сбера" (минус 10,39%) и "Газпрома" (минус 8,65%).

Эксперты увязывают обрушение показателей с ростом геополитической напряженности вокруг РФ. Газета The New York Times 17 января, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, сообщила, что Россия предписала дипломатам своих консульств в Киеве и Львове готовиться к отъезду из страны. На Смоленской площади и в МИД Украины позднее отвергли эту информацию.

На прошлой неделе переговоры между США и РФ в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) закончились безрезультатно. На этом фоне многие участники рынка поспешили минимизировать риски и избавится от ряда ценных бумаг.

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