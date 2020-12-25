На Канарах погибли моряки с российского траулера

Сильный пожар, послуживший причиной трагедии, начался в машинном отделении судна 24 декабря, сообщили DW в Пожарно-спасательной службе порта города Лас-Пальмас. Потушить его удалось лишь в пятницу, 25 декабря, усилиями пяти пожарных бригад и портовой полиции. Они оперативно прибыли с девятью единицами техники к т.н. Большому причалу порта, где стоял "Свеаборг". Пожар был настолько сильным, что дым от него, был виден во всем городе.

В попытке спасти людей

Учитывая, что на судне находилось полсотни членов команды, испанцы, как пояснила Пожарно-спасательная служба, воздержались от применения опасных для людей систем углекислотного тушение. Тем не менее три члена экипажа, не успевшие вовремя покинуть машинное отделение, погибли. Их тела были найдены лишь после того, как огонь был полностью потушен. Два моряка получили серьезные ранения и были доставлены в Университетскую клинику имени доктора Негрина. Двоим другим была оказана помощь медицинской службой порта.

Фамилии погибших и пострадавших не сообщаются. Остальные члены команды были эвакуированы с борта и размещены в местной гостинице. Сейчас на "Свеаборге" работает группа испанских экспертов, чтобы определить причины пожара. Считается, что возгорание произошла в ходе ремонтных работ.

Ремонт, закончившийся трагедией

"Свеаборг" длиной 118 метров был построен в Польше в 1979 году. Первоначально траулер был приписан к порту Калининграда, а с 2000 года неоднократно менял судовладельцев и порты приписки. 16 декабря 2020 года судно, которое вело промысел у берегов Западной Африки, прибыло для планового ремонта в Лас-Пальмас.

Советские и российские суда используют порты Канарского архипелага для ремонта, отдыха и смены экипажа и пополнения запасов с начала 1970-ых годов.

Смотрите также: