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На фестивале рядом с Лейпцигом загорелось колесо обозрения

Алексей Волошинов
18 августа 2024 г.

В результате возгорания на колесе обозрения на фестивале Highfield рядом с Лейпцигом пострадали более 30 человек.

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Пожар на фестивале Highfield под Лейпцигом
Пожар на фестивале Highfield под ЛейпцигомФото: spm-gruppe/dpa/picture alliance

На фестивале Highfield на озере Штёрмталь (Störmthaler See) недалеко от Лейпцига загорелось колесо обозрения вечером в субботу, 17 августа. Как сообщила немецкому таблоиду BILD представительница местной полиции Йозефин Задер (Josephin Sader), в результате инцидента незначительные травмы получили более 30 человек. Среди них - четверо полицейских. В то же время, издание со ссылкой на главу отдела операций Немецкого Красного Креста (НКК) написало, что два человека получили более тяжелые ранения.

По словам очевидцев, пожарные прибыли на место быстро и сумели потушить возгорание. Его причина, впрочем, до сих пор не ясна.

Фестиваль Highfield проходит под Лейпцигом с 2009 года

Музыкальный фестиваль Highfield проходит на озере Штёрмталь с 2009 года. До этого он проводился на водохранилище Хоэнфельден (Hohenfelden) рядом с Эрфуртом. Ожидается, что в 2024 году Highfield посетят около 30 000 человек.

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