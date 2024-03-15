На 90-м году жизни умер актер Александр Ширвиндт

Знаменитый актер театра и кино Александр Ширвиндт скончался в больнице. Ему было 89 лет.

В московской больнице на 90-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Александр Ширвиндт. Об этом в пятницу, 15 марта, актеру и режиссеру Сергею Газарову сообщил сын Ширвиндта Михаил.

"Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад, - рассказал Газаров агентству ТАСС".

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. После окончания Щукинского театрального училища был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (теперь "Ленком Марка Захарова"), позднее работал в Московском драмтеатре на Малой Бронной. С 1970 состоял в труппе Театра сатиры, в 2000-2021 годах являлся его художественным руководителем, а в 2021 году стал президентом театра.

Известен по многочисленным киноролям, среди десятков фильмов, в которых он снялся, - "Ирония судьбы или С легким паром" и "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова, "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана, "12 стульев" Марка Захарова и множество других.

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