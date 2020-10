Музей "Битлз" в Германии, или Джону Леннону посвящается (фото)

Халле • В город Халле (он же - Галле) в федеральной земле Саксония-Анхальт этот музей, посвященный творчеству группы The Beatles, попал только потому, что там для него нашлось подходящее помещение. О том, что в этом городе бывали знаменитые ливерпульцы, история умалчивает.

Первоначально музей был создан в Кельне в 1989 году, и тут была своя логика: Кельн и Ливерпуль - города-побратимы. Но экспонатов было так много, а помещение, где они выставлялись, было таким маленьким, что пришлось искать новое здание. И нашлось оно именно в городе Халле. На новом месте музей открыл двери в 2000 году и с тех пор является одной из ярких достопримечательностей города.

Создатели музея - преданные фанаты "Битлз" Райнер Мёрс (Rainer Moers) и Маттиас Бюринг (Matthias Bühring). Мёрс начал собирать артефакты, связанные с ливерпульцами, уже в 1964 году, а потом ездил по Германии и даже выезжал за ее пределы с передвижной выставкой, посвященной творчеству и личной жизни знаменитых музыкантов. Из этой "передвижной" инициативы и возник музей.

И теперь он находится в центре Халле - в старинном здании, построенном в начале XVIII века. Дом этот за свою долгую жизнь использовался по-разному. После 1945 года здесь какое-то время даже был детский сад. Музей "Битлз" может оставаться в этом помещении столько, сколько пожелает, - без временных ограничений.

То, что видят посетители, - лишь малая часть собранной коллекции, полной уникальных предметов. Все остальное находится в хранилище. Среди выставленных артефактов - пластинки, кассеты, личные предметы, фотографии, сувениры с изображением музыкантов и многое другое. Музей частный, финансируется за счет продажи входных билетов, пожертвований, кафе, работающего внутри здания, а также онлайн-магазина, торгующего самыми разными предметами и книгами, так или иначе связанными с "Битлз".

Сувенирная аудиокассета с синглом "All You Need Is Love". К ней прилагалась упаковка с двумя презервативами