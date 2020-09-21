 Музей ″Битлз″ в Германии, или Джону Леннону посвящается (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 09.10.2020

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По Германии

Музей "Битлз" в Германии, или Джону Леннону посвящается (фото)

80 лет назад родился Джон Леннон - британский музыкант, поэт, композитор, прославившийся в составе знаменитой ливерпульской четверки The Beatles. В немецком городе Халле есть музей, посвященный битлам.

Один из экспонатов

Один из экспонатов

Халле • В город Халле (он же - Галле) в федеральной земле Саксония-Анхальт этот музей, посвященный творчеству группы The Beatles, попал только потому, что там для него нашлось подходящее помещение. О том, что в этом городе бывали знаменитые ливерпульцы, история умалчивает.

Один из залов музея
Внутри музея

Первоначально музей был создан в Кельне в 1989 году, и тут была своя логика: Кельн и Ливерпуль - города-побратимы. Но экспонатов было так много, а помещение, где они выставлялись, было таким маленьким, что пришлось искать новое здание. И нашлось оно именно в городе Халле. На новом месте музей открыл двери в 2000 году и с тех пор является одной из ярких достопримечательностей города.

Здание музея в центре Халле

Здание музея в центре Халле

Создатели музея - преданные фанаты "Битлз" Райнер Мёрс (Rainer Moers) и Маттиас Бюринг (Matthias Bühring). Мёрс начал собирать артефакты, связанные с ливерпульцами, уже в 1964 году, а потом ездил по Германии и даже выезжал за ее пределы с передвижной выставкой, посвященной творчеству и личной жизни знаменитых музыкантов. Из этой "передвижной" инициативы и возник музей.

И теперь он находится в центре Халле - в старинном здании, построенном в начале XVIII века. Дом этот за свою долгую жизнь использовался по-разному. После 1945 года здесь какое-то время даже был детский сад. Музей "Битлз" может оставаться в этом помещении столько, сколько пожелает, - без временных ограничений.

Экспонаты музея "Битлз" в городе Халле

То, что видят посетители, - лишь малая часть собранной коллекции, полной уникальных предметов. Все остальное находится в хранилище. Среди выставленных артефактов - пластинки, кассеты, личные предметы, фотографии, сувениры с изображением музыкантов и многое другое. Музей частный, финансируется за счет продажи входных билетов, пожертвований, кафе, работающего внутри здания, а также онлайн-магазина, торгующего самыми разными предметами и книгами, так или иначе связанными с "Битлз".

Сувенирная аудиокассета с синглом All You Need Is Love. К ней прилагалась упаковка с двумя презервативами. Экспонат музея в Халле.

Сувенирная аудиокассета с синглом "All You Need Is Love". К ней прилагалась упаковка с двумя презервативами

Трусы с изображением Битлз

Среди сувенирной продукции встречались и такие экземпляры. Комментарии излишни...

В этой каске Джон Леннон снимался в фильме Как я выиграл войну (How I Won the War) 1967 года

В этой каске Джон Леннон снимался в фильме "Как я выиграл войну" ("How I Won the War") 1967 года

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