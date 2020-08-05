 Мозамбик отвергает ответственность за взрывы в порту Бейрута | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.08.2020

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Мир

Мозамбик отвергает ответственность за взрывы в порту Бейрута

Правительство Мозамбика подтвердило, что 2750 тонн аммиачной селитры направлялись из Грузии в эту африканскую страну. Но почему груз конфисковали в Бейруте, неизвестно.

Вид на порт в столице Мозамбика Мапуто

Вид на порт в столице Мозамбика Мапуто (фото из архива)

Правительство Мозамбика впервые официально подтвердило, что аммиачная селитра, взорвавшаяся в порту Бейрута, изначально направлялась в эту африканскую страну. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает AFP со ссылкой на представителя мозамбикского правительства.

По его словам, Мозамбик отвергает всякую ответственность за последствия опустошительных взрывов - проблема заключается не в самой аммиачной селитре, а в неподобающих условиях ее хранения и в том, почему она так долго оставалась складированной в бейрутском порту.

2750 тонн аммиачной селитры были заказаны в 2013 году в Грузии, но груз так и не достиг заказчика, пояснили в мозамбикской фирме Fabrica de Explosivos de Mocambique (FEM), производящей взрывчатые вещества для горных работ. Фирма не имеет отношения к логистике и не может объяснить, почему аммиачная селитра была конфискована в Бейруте. Для своих нужд FEM заказала новую партию, которая была доставлена в Мозамбик.

Конфискованная аммиачная селитра

Ранее сообщалось, что груз аммиачной селитры был конфискован в 2014 году с ходившего под молдавским флагом судна Rhosus, шедшего из грузинского Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года из-за неполадок на борту сухогруз сделал незапланированную остановку в Бейруте. Там он был задержан, а аммиачная селитра перемещена на один из портовых складов. Судовладельцем на тот момент значилась кипрская компания Teto Shipping, а фактическим владельцем был проживающий на Кипре уроженец Хабаровска, предприниматель Игорь Гречушкин.

С тех пор селитра хранилась в одном из складов на территории порта. 4 августа 2020 года там произошел взрыв, мощность которого была эквивалентна землетрясению силой 3,3 балла. Погибли 160 человек, более 6000 получили ранения. До сегодняшнего дня в Мозамбике отрицали какое-либо причастие к конфискованной в Бейруте аммиачной селитре.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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