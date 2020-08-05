Мозамбик отвергает ответственность за взрывы в порту Бейрута

Правительство Мозамбика впервые официально подтвердило, что аммиачная селитра, взорвавшаяся в порту Бейрута, изначально направлялась в эту африканскую страну. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает AFP со ссылкой на представителя мозамбикского правительства.

По его словам, Мозамбик отвергает всякую ответственность за последствия опустошительных взрывов - проблема заключается не в самой аммиачной селитре, а в неподобающих условиях ее хранения и в том, почему она так долго оставалась складированной в бейрутском порту.

2750 тонн аммиачной селитры были заказаны в 2013 году в Грузии, но груз так и не достиг заказчика, пояснили в мозамбикской фирме Fabrica de Explosivos de Mocambique (FEM), производящей взрывчатые вещества для горных работ. Фирма не имеет отношения к логистике и не может объяснить, почему аммиачная селитра была конфискована в Бейруте. Для своих нужд FEM заказала новую партию, которая была доставлена в Мозамбик.

Конфискованная аммиачная селитра

Ранее сообщалось, что груз аммиачной селитры был конфискован в 2014 году с ходившего под молдавским флагом судна Rhosus, шедшего из грузинского Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года из-за неполадок на борту сухогруз сделал незапланированную остановку в Бейруте. Там он был задержан, а аммиачная селитра перемещена на один из портовых складов. Судовладельцем на тот момент значилась кипрская компания Teto Shipping, а фактическим владельцем был проживающий на Кипре уроженец Хабаровска, предприниматель Игорь Гречушкин.

С тех пор селитра хранилась в одном из складов на территории порта. 4 августа 2020 года там произошел взрыв, мощность которого была эквивалентна землетрясению силой 3,3 балла. Погибли 160 человек, более 6000 получили ранения. До сегодняшнего дня в Мозамбике отрицали какое-либо причастие к конфискованной в Бейруте аммиачной селитре.

Смотрите также:

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Автопортрет художника с сыном Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Одна из тем, которая его интересует, - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Без клише Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Что нас объединяет Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Дома в Соуэто Этот натюрморт из серии фотографий "Kin" был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Гиены и люди Это фотография из серии "Гиена и другие люди". Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго На такси с обезьяной Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Следы колониализма Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии "Судьи Ботсваны" изображен судья Моатлходи Марумо.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Киноиндустрия в Нигерии Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии "Nollywood", представляющей портреты нигерийских актеров.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго В фокусе - индивидуальность Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго После геноцида В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: "1994". Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь

