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DW в мобильном формате

Публикации DW на русском языке доступны в формате мобильной версии и в приложениях для Apple и Android.

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Что там у немцев? - канал DW в Telegram

Что там у немцев? - канал DW в Telegram 10.01.2017

Telegram-канал о немецком обществе и жизни в Германии: менталитет и стереотипы, технологии будущего и решения настоящего, полезное о работе и учебе, советы тем, кто приехал в Германию.
DW App: скачайте и выиграйте смартфон!

DW App: скачайте и выиграйте смартфон! 13.10.2015

Покажите нам, как и где вы используете мобильное приложение DW и станьте обладателем Samsung Galaxy S5.

DW App – основные новости в одном приложении 03.07.2015

У вас есть смартфон? Тогда быстрее скачивайте приложение DW на русском языке. Вы узнаете о главных новостях дня первыми!
Мобильное приложение DW App

Мобильное приложение DW App 10.06.2015

Новости, репортажи и аналитика из независимого источника - на вашем смартфоне, планшете или Apple Watch. Скачайте новое бесплатное мобильное приложение для iOS или Android.
Приложение для пользователей ОС Android

Приложение для пользователей ОС Android 29.03.2011

Скачав бесплатное приложение DW News Portal, пользователи ОС Android смогут читать и сохранять на своем смартфоне новости, слушать в режиме live-stream радиопрограмму и смотреть ежедневные видеосюжеты от Deutsche Welle.
Приложение DW для iPhone, iPad и iPod Touch

Приложение DW для iPhone, iPad и iPod Touch 23.12.2009

Приложение DW для iPhone, iPad и iPod Touch – это новости и аналитика из Германии о происходящем в ФРГ, России, Европе и мире в удобном мобильном формате.
QR-код для доступа к мобильной версии

QR-код для доступа к мобильной версии 10.08.2009

Чтобы не набирать URL-адрес вручную, DW предлагает вам штрих-код для быстрого доступа к мобильной версии сайта.
Deutsche Welle предлагает мобильный видеоформат

Deutsche Welle предлагает мобильный видеоформат 01.06.2007

Телевизионные передачи Deutsche Welle отныне можно смотреть на дисплеях мобильных телефонов и экранах карманных портативных компьютеров.
Мобильный DW получил альтернативную кодировку

Мобильный DW получил альтернативную кодировку 21.08.2005

Сообщение об аресте в России партии мобильных телефонов из "серой поставки" совпало по времени с другой новостью: сайт DW "для маленьких" улучшил сервис за счет открытия страниц на альтернативных кодировках.
DW - теперь в мобильном формате

DW - теперь в мобильном формате 16.02.2005

С 16 февраля 2005 года материалы DW доступны для пользователей мобильных телефонов и КПК. Статьи публикуются на семи языках: английском, немецком, испанском, португальском, арабском, русском и китайском.
Мобильная версия DW: интернет на ладони

Мобильная версия DW: интернет на ладони 01.01.1970

Оставайтесь в курсе событий, даже находясь в пути: читайте новости и аналитику DW на экране мобильного телефона или планшета.