Глава Евросовета заявил Путину, что лидеры ЕС осуждают действия РФ

Лидеры Евросоюза осуждают незаконное, провоцирующее и деструктивное поведение России по отношению к ЕС, его членам и другим государствам. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора в понедельник, 7 июня.

"В том, что касается подобных действий, Евросоюз демонстрирует единство и солидарность. Отношения между Россией и ЕС переживают спад, и их дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", - цитирует пресс-служба Совета Европейского Союза слова Мишеля в этой связи.

В ходе разговора с Владимиром Путиным европолитик подчеркнул, что ЕС по-прежнему поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также напомнил российскому лидеру, что Москва должна нести свою долю ответственности за выполнение минских соглашений по мирному урегулированию в Донбассе.

Шарль Мишель и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси

Другой темой разговора между Мишелем и Путиным стала ситуация в Беларуси. При этом глава Евросовета в очередной раз осудил действия Минска, принудившего к посадке самолет авиакомпании Ryanair, и сообщил Путину о санкциях, введенных Брюсселем против Беларуси в связи с этим инцидентом.

Шарль Мишель подчеркнул, что, с точки зрения ЕС, белорусские власти должны освободить политических заключенных, прекратить репрессии и насилие, а также способствовать инклюзивному национальному диалогу. По словам главы Евросовета, Россия могла бы сыграть важную роль в мирном урегулировании кризиса в Беларуси.

Со своей стороны, Владимир Путин заявил о "контрпродуктивности" санкционного давления на Беларусь, "как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства", сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Мишель и Путин обменялись взглядами на ситуацию в Ливии, армяно-азербайджанский конфликт, пандемию коронавируса, проблемы вакцинации и ряд глобальных вопросов, указывает пресс-служба Евросовета.

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