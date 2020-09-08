Минздрав России против "коронавирусного туризма"

Россия не будет на коммерческой основе прививать своей вакциной от коронавируса иностранных туристов. Об этом во вторник, 27 октября, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Поводом для его выступления стали сообщения в прессе о том, что в Чехии продают коммерческие туры в Россию для вакцинации.

"Это обычное мошенничество. Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна. Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна. Абсолютный приоритет в вакцинации - у россиян. И лишь после удовлетворения внутренней потребности - когда будут вакцинированы группы риска и все желающие - можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках", - сказал Кузнецов.

В России в октябре зарегистрировали уже вторую вакцину от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона". Критики считают, что регистрация произошла слишком рано, так как третья фаза в обоих случаях испытаний оказалась пропущена.

По информации газеты Bild, немецкое правительство начало подготовку к массовой вакцинации населения от коронавируса, которая может стартовать уже в этом году. В частности, министерство здравоохранения во второй половине октября начало готовить региональные прививочные центры к приему прививок. По словам министра здравоохранения Йенса Шпана (Jens Spahn), компания из Майнца Biontech находится на заключительной стадии перед регистрацией прививки. "Это может произойти еще в этом году", - цитирует издание министра.

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