Минск сообщил о замене оборудования на первом энергоблоке БелАЭС

На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), подключенном в начале ноября к энергосистеме страны, меняют оборудование. "В ходе проводимых испытаний в соответствии с программой этапа "Энергетический пуск" выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", - сообщило в понедельник, 9 ноября, министерство энергетики в Минске.
Ведомство подчеркнуло, что "все технологические системы функционируют в штатном режиме", испытания проводятся в соответствии с этапной программой. При этом Минэнерго опровергло появившиеся в СМИ сообщения о проблемах с выработкой электроэнергии на БелАЭС.
В СМИ сообщают о взрывах трансформаторов
Между тем Tut.by со ссылкой на свои источники сообщает о взрывах нескольких трансформаторов напряжения на первом энергоблоке. "Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени", - цитирует издание слова неназванного собеседника. Он также сообщил, что в ближайшее время БелАЭС не будет вырабатывать энергию и что у электростанции имеются гарантийные претензии к производителю трансформаторов.
О прекращении выработки электроэнергии на БелАЭС из-за остановки турбины также написали ряд Telegram-каналов.
Пуск в эксплуатацию БелАЭС
7 ноября на БелАЭС, подключенной к энергосистеме страны 3 ноября, состоялась церемония повышения мощности первого энергоблока. На ней присутствовали действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Генеральным подрядчиком АЭС является отделение "Росатома" - "Атомстройэкспорт". Завершить строительство предполагается в 2022 году.
Лукашенко счел запуск атомной электростанции под Островцом историческим моментом в жизни Беларуси. "Страна становится ядерной державой", - заявил он, имея в виду использование мирного атома. Между тем Литва направила Минску ноту протеста, осудив "безответственные действия" белорусских властей, которые создают "ядерную и экологическую угрозу" не только для Беларуси и Литвы, но и для Европы в целом. Сразу же после запуска первого энергоблока БелАЭС Вильнюс отказался от поставок электроэнергии из Беларуси и призвал к этому остальные страны ЕС.
Планы строительства первой атомной электростанции в Беларуси возникли еще в 2011 году, а непосредственное возведение началось в 2013 году. Необходимость ее запуска белорусские власти обосновывали снижением зависимости страны от углеводородов, большая часть которых импортируется из России.
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Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская