 Минюст США вынес обвинения жене наркобарона ″Эль Чапо″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Минюст США вынес обвинения жене наркобарона "Эль Чапо"

Эмме Коронель Аиспуро - жене мексиканского наркобарона - вменяют в вину сговор с целью ввоза в США наркотиков.

Эмма Коронель Аиспуро

Эмма Коронель Аиспуро

Министерство юстиции США предъявило обвинения Эмме Коронель Аиспуро - жене мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Эль Чапо" ("Коротышка"). Как передало во вторник, 23 февраля, агентство Reuters, 31-летней американской победительнице многочисленных конкурсов красоты вменяют в вину сговор с целью ввоза в США наркотиков, включая героин, кокаин и метамфетамин.

Кроме того, Аиспуро, предположительно, помогла Гусману бежать из мексиканской тюрьмы в 2015 году, а после его повторной поимки готовила новый побег в 2017 году.

До конца дня 23 февраля женщина должна предстать перед одним из судов в Вашингтоне. Ранее ее задержали в международном аэропорту имени Даллеса в американской столице. 

Один из самых громких в истории США процессов по делу о наркоторговле

В июле 2017 года суд в Нью-Йорке приговорил 62-летнего на тот момент Гусмана к пожизненному тюремному заключению и еще к 30 годам лишения свободы без права досрочного освобождения. "Эль Чапо" было также предписано выплатить штраф в размере 12,6 млрд долларов.

По оценкам прокуратуры, это та сумма, которую Гусман заработал на наркотиках.

На одном из крупнейших в истории США процессов по делу о наркоторговле, Хоакин Гусман был признан виновным по всем 10 обвинениям, в том числе в участии в преступной группировке, изготовлении и международном трафике кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны, отмывании денег и применении огнестрельного оружия.

Без шанса на УДО

Администрация Дональда Трампа назвала приговор "Эль Чапо" огромным успехом и обещала и впредь принимать жесткие меры против наркокартелей. Между тем Хаокин Гусман заявил на суде, что ему не был обеспечен справедливый процесс. Он также пожаловался на тяжелые условия содержания в американской одиночке, где, по его словам, он подвергался "психологическим, эмоциональным и ментальным пыткам 24 часа в сутки".

Хоакин Гусман в 80-е годы прошлого века основал наркокартель "Синалоа". На протяжении 25 лет он во главе целой армии гангстеров жестоко устранял любого непокорного на своем пути. Ему дважды удавалось бежать из мексиканских тюрем. В 2016 году он был вновь арестован в Мексике и спустя год экстрадирован в США. По условиям договоренности об экстрадиции Гусмана не могли приговорить в США к смертной казни.

Ожидается, что остаток дней Гусман проведет в федеральной тюрьме "Супермакс" в штате Колорадо, которую прозвали "Алькатрас Скалистых гор". Большинство узников этой тюрьмы имеют возможность смотреть телевизор, однако в целом условия крайне суровые. Так, осужденные могут видеть окружающий мир лишь через окно размером в 10 сантиметров. Общение между заключенными "Супермакса" сведено к минимуму, всю пищу они принимают в своих камерах отдельно друг от друга.

Смотрите также:

  • Афганские крестьяне на поле, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Лидер по производству опиума

    Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

  • В руках у человека опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Новые посевы, бóльшие объемы

    В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

  • Афганцы на складе наркотиков, упакованных в пакеты

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Есть ли связь с выводом войск НАТО?

    В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

  • Афганский торговец наркотиками в Кабуле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Почти миллиард долларов

    По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

  • Цветущий мак на поле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Соблазн велик

    Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

  • Афганские крестьяне на тракторах

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Проблемная провинция Гильменд

    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

  • Афганские крестьяне на полях, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:07

Беспорядки в Штутгарте: алкоголь, наркотики и никакой политики

Аудио- и видеофайлы по теме

Полицейский - откровенно о наркомафии в Испании - "Европа в фокусе"  

40 тысяч долларов в рюкзаке: как в США платят налоги производители медмарихуаны  

Также по теме

New York Prozess gegen Drogenboss Joaquin «El Chapo» Guzman

Мексиканский наркобарон "Эль Чапо" получил в США пожизненный срок 17.07.2019

Суд в США признал Хоакина Гусмана виновным по всем пунктам обвинения. "Эль Чапо" основал наркокартель, через который проходила четверть всего наркотрафика через Мексику в США.

Mexiko: Unruhen in Culiacan

В Мексике бандиты отбили у полиции сына наркобарона "Эль Чапо" 18.10.2019

Овидио Гусман Лопес был сначала задержан силовиками. Бандиты, однако, оказали ожесточенное сопротивление и вынудили полицию освободить сына "Коротышки".

Реклама

Самые читаемые

Тихановскую неправильно поняли? Будут ли весной протесты в Беларуси  

Газопровод Израиль-Египет: больше СПГ для Европы, меньше шансов для EastMed  

"Красава" о Лукашенко, Навальном, протестах в Беларуси и России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно