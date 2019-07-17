Минюст США вынес обвинения жене наркобарона "Эль Чапо"

Министерство юстиции США предъявило обвинения Эмме Коронель Аиспуро - жене мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Эль Чапо" ("Коротышка"). Как передало во вторник, 23 февраля, агентство Reuters, 31-летней американской победительнице многочисленных конкурсов красоты вменяют в вину сговор с целью ввоза в США наркотиков, включая героин, кокаин и метамфетамин.

Кроме того, Аиспуро, предположительно, помогла Гусману бежать из мексиканской тюрьмы в 2015 году, а после его повторной поимки готовила новый побег в 2017 году.

До конца дня 23 февраля женщина должна предстать перед одним из судов в Вашингтоне. Ранее ее задержали в международном аэропорту имени Даллеса в американской столице.

Один из самых громких в истории США процессов по делу о наркоторговле

В июле 2017 года суд в Нью-Йорке приговорил 62-летнего на тот момент Гусмана к пожизненному тюремному заключению и еще к 30 годам лишения свободы без права досрочного освобождения. "Эль Чапо" было также предписано выплатить штраф в размере 12,6 млрд долларов.

По оценкам прокуратуры, это та сумма, которую Гусман заработал на наркотиках.

На одном из крупнейших в истории США процессов по делу о наркоторговле, Хоакин Гусман был признан виновным по всем 10 обвинениям, в том числе в участии в преступной группировке, изготовлении и международном трафике кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны, отмывании денег и применении огнестрельного оружия.

Без шанса на УДО

Администрация Дональда Трампа назвала приговор "Эль Чапо" огромным успехом и обещала и впредь принимать жесткие меры против наркокартелей. Между тем Хаокин Гусман заявил на суде, что ему не был обеспечен справедливый процесс. Он также пожаловался на тяжелые условия содержания в американской одиночке, где, по его словам, он подвергался "психологическим, эмоциональным и ментальным пыткам 24 часа в сутки".

Хоакин Гусман в 80-е годы прошлого века основал наркокартель "Синалоа". На протяжении 25 лет он во главе целой армии гангстеров жестоко устранял любого непокорного на своем пути. Ему дважды удавалось бежать из мексиканских тюрем. В 2016 году он был вновь арестован в Мексике и спустя год экстрадирован в США. По условиям договоренности об экстрадиции Гусмана не могли приговорить в США к смертной казни.

Ожидается, что остаток дней Гусман проведет в федеральной тюрьме "Супермакс" в штате Колорадо, которую прозвали "Алькатрас Скалистых гор". Большинство узников этой тюрьмы имеют возможность смотреть телевизор, однако в целом условия крайне суровые. Так, осужденные могут видеть окружающий мир лишь через окно размером в 10 сантиметров. Общение между заключенными "Супермакса" сведено к минимуму, всю пищу они принимают в своих камерах отдельно друг от друга.

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