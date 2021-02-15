 Минюст Франции подвергся кибератакам | Новости из Германии о Европе | DW | 15.02.2021

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Европа

Минюст Франции подвергся кибератакам

Французские специалисты по IT-безопасности указывают, что действия хакеров напоминают группу Sandworm, предположительно связанную со спецслужбами РФ. Напрямую Россию не обвиняют.

Зеленые цифры двоичного кода на мониторе ноутбука

Хакеров из России неоднократно обвиняли во взломе зарубежных компьютерных сетей

Серии кибератак подверглось министерство юстиции Франции, а также несколько крупных предприятий. Методы неизвестных хакеров напоминают группу Sandworm, сообщает в понедельник, 15 февраля, Французское агентство безопасности информационных систем (ANSSI). Эту группу подозревают в связях со спецслужбами РФ.

По данным ANSSI, первые следы хакерских нападений относятся к концу 2017 года, они продолжались до 2020-го, при этом злоумышленники использовали "дыры" в программном обеспечении Centreon для мониторинга компьютерных систем и сетей производства одноименной французской IT-компании. Это ПО используется также авиаконцерном Airbus, авиакомпанией Air France и французским провайдером телекоммуникационных услуг Orange.

Как уточняется в отчете агентства, от хакеров "в первую очередь пострадали провайдеры информационных технологий, в особенности хостинг-провайдеры". В отчете ANSSI нет прямых обвинений в адрес России по организации кибератак.

Мощная хакерская атака на США

Ранее, в декабре 2020 года, в результате массированной хакерской атаки Sunburst были взломаны правительственные компьютерные сети США, пострадали не менее 40 госструктур и множество частных фирм. Для нападений хакеры использовали зараженное программное обеспечение американской компании SolarWinds, предназначенное для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем. Власти США заявил о причастности России к этой кибератаке.

В мае 2020 года Агентство национальной безопасности (АНБ) США заявило, что российские военные хакеры из группировки Sandworm используют уязвимость в почтовом агенте Unix-подобных систем для масштабных кибератак.

Атака на немецкие медиакомпании

В 2018 году журнал Der Spiegel сообщил о кибератаке на немецкие медиакомпании ZDF и WDR, ставшие жертвами хакерской группы Sandworm. Незадолго до этого Федеральное ведомство по охране конституции заявило, что хакеры атаковал немецкие медиакомпании и организации, занимающиеся исследованиями в сфере химического оружия, при этом следы ведут к российской группе Sandworm.

По данным портала Trackingterrorism, эта группа проводила атаки как минимум с 2015 года, когда было совершено кибернападение на энергосистемы в Украине. Ее обвиняли во вмешательстве в американские выборы в 2016 году и в массированной кибератаке на Грузию в 2019 году, а также связывали с распространением "червя" NotPetya в 2017 году.

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    За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

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    США обвинили ГРУшников в кибератаках

    13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

  • Symbolfoto Hacker Hackerangriff (Imago/T. Trutschel)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке

    ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

  • Computer mit Binärcode (picture-alliance/dpa/O. Berg)

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    Bad Rabbit поразил Россию и Украину

    Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

  • Компьютерное окно с требованием хакеров о выкупе поверх табло с расписанием поездов в Германии

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Кибератака века

    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


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Смерть пациентки в результате хакерской атаки из России?

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