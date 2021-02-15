Минюст Франции подвергся кибератакам

Серии кибератак подверглось министерство юстиции Франции, а также несколько крупных предприятий. Методы неизвестных хакеров напоминают группу Sandworm, сообщает в понедельник, 15 февраля, Французское агентство безопасности информационных систем (ANSSI). Эту группу подозревают в связях со спецслужбами РФ.
По данным ANSSI, первые следы хакерских нападений относятся к концу 2017 года, они продолжались до 2020-го, при этом злоумышленники использовали "дыры" в программном обеспечении Centreon для мониторинга компьютерных систем и сетей производства одноименной французской IT-компании. Это ПО используется также авиаконцерном Airbus, авиакомпанией Air France и французским провайдером телекоммуникационных услуг Orange.
Как уточняется в отчете агентства, от хакеров "в первую очередь пострадали провайдеры информационных технологий, в особенности хостинг-провайдеры". В отчете ANSSI нет прямых обвинений в адрес России по организации кибератак.
Мощная хакерская атака на США
Ранее, в декабре 2020 года, в результате массированной хакерской атаки Sunburst были взломаны правительственные компьютерные сети США, пострадали не менее 40 госструктур и множество частных фирм. Для нападений хакеры использовали зараженное программное обеспечение американской компании SolarWinds, предназначенное для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем. Власти США заявил о причастности России к этой кибератаке.
В мае 2020 года Агентство национальной безопасности (АНБ) США заявило, что российские военные хакеры из группировки Sandworm используют уязвимость в почтовом агенте Unix-подобных систем для масштабных кибератак.
Атака на немецкие медиакомпании
В 2018 году журнал Der Spiegel сообщил о кибератаке на немецкие медиакомпании ZDF и WDR, ставшие жертвами хакерской группы Sandworm. Незадолго до этого Федеральное ведомство по охране конституции заявило, что хакеры атаковал немецкие медиакомпании и организации, занимающиеся исследованиями в сфере химического оружия, при этом следы ведут к российской группе Sandworm.
По данным портала Trackingterrorism, эта группа проводила атаки как минимум с 2015 года, когда было совершено кибернападение на энергосистемы в Украине. Ее обвиняли во вмешательстве в американские выборы в 2016 году и в массированной кибератаке на Грузию в 2019 году, а также связывали с распространением "червя" NotPetya в 2017 году.
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Личные данные немецких политиков оказались в Сети
Как стало известно 4 января, в конце 2018 года в Twitter появились ссылки на личные данные - в том числе, паспортные и кредитных карт - 994 немецких политиков, актеров, журналистов, музыкантов. Уже 6 января по подозрению в совершении взлома арестовали 20-летнего ученика гимназии в Гессене. По данным полиции, он много времени проводил у компьютера, однако специального образования у него нет.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Российские "мишки"
За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Атаки на энергосети США и Германии
Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
США обвинили ГРУшников в кибератаках
13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке
ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Bad Rabbit поразил Россию и Украину
Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Кибератака века
12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Вирус Petya
В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Атака на бундестаг
В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Против Хиллари
В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Партия Меркель под прицелом
В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Допинговый взлом
В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
500 млн аккаунтов Yahoo
В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.
Автор: Илья Коваль