Экономика ФРГ восстанавливается быстрее, чем ожидало правительство

Экономические показатели Германии за первую половину 2020 года менее драматичны, нежели опасались эксперты. С мая экономика ФРГ находится в фазе подъема, так что среди компаний и их управляющих растет оптимизм, заявил во вторник, 1 сентября, в интервью DW министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Массивные ограничения, введенные правительством Германии на фоне пандемии коронавируса, привели к беспрецедентному обвалу ВВП страны во втором квартале 2020 года. Тем не менее в беседе с DW Альтмайер назвал подход властей к борьбе с пандемией успешным, а принятые правительством меры - трудными, но необходимыми.

Альтмайер - о подходе ФРГ к борьбе с пандемией

Тот факт, что Германии удалось сохранить работоспособность системы общественного здравоохранения и избежать резкого роста числа ежедневных заражений, "является прекрасным доказательством" оправданности мер, принятых правительством страны, подчеркнул Петер Альтмайер. "И это - в стране, где каждый гражданин, если он считает, что какая-либо мера является избыточной, может обратиться в суд или направить петицию в парламент или правительство", - добавил он. "Я не вижу ни одной области, в которой реакция федеральных земель, была бы несоответствующей, как это заявляет очень малое количество протестующих", - подчеркнул министр.

По мнению Альтмайера, глубинная точка кризиса уже пройдена, а растущему числу заражений можно будет противопоставить целенаправленные и регионально ограниченные меры.

Экономические последствия пандемии в ФРГ и в мире

В беседе с DW Альтмайер отметил, что в условиях глобализации между национальными экономиками по всему миру существует взаимозависимость. Поэтому "тот факт, что объем мировой, глобальной экономики в этом году сокращается гораздо сильнее, чем 10 лет назад во время банковского и финансового кризиса, вызывает беспокойство", указал глава Минэкономики Германии.

Однако, по его словам, текущая экономическая ситуация в Германии позволяет надеяться на то, что второго локдауна можно будет избежать. Согласно промежуточному прогнозу Минэкономики ФРГ, ВВП страны в 2020 году сократится на 5,8 процента. Для сравнения: в апреле министерство опубликовало прогноз, согласно которому вследствие кризиса, вызванного пандемией COVID-19, экономику страны в текущем году ждал спад в объеме 6,3 процента.

Тем не менее сокращение ВВП Германии на 5,8 процента - это самый мощный экономический спад в послевоенной истории страны, отмечает агентство dpa.

Прогнозы для экономики ФРГ на 2021 год

В 2021 году, согласно прогнозу, представленному Петером Альтмайером 1 сентября в Берлине, экономика ФРГ вырастет на 4,4 процента. В апреле министерство ожидало роста ВВП в 2021 году на 5,2 процента. Одной из причин ухудшения прогноза Альтмайер назвал сложную ситуацию в мировой экономике, связанную, в частности, с последствиями пандемии в США, которые, в свою очередь, негативно влияют на показатели германского экспорта.

В 2020 году объем экспорта немецких товаров сократится на 12,1 процента, а импорта - на 8,1 процента, говорится в докладе Альтмайера. В то же время, по словам министра, в Германии удалось стабилизировать спрос, в том числе благодаря сокращению налога на добавленную стоимость.

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