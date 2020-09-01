Экономика ФРГ восстанавливается быстрее, чем ожидало правительство

Германия внесет определенный вклад в восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, заявил в интервью DW министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер представил прогноз развития экономики страны после пандемии коронавируса
Экономические показатели Германии за первую половину 2020 года менее драматичны, нежели опасались эксперты. С мая экономика ФРГ находится в фазе подъема, так что среди компаний и их управляющих растет оптимизм, заявил во вторник, 1 сентября, в интервью DW министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier).
Массивные ограничения, введенные правительством Германии на фоне пандемии коронавируса, привели к беспрецедентному обвалу ВВП страны во втором квартале 2020 года. Тем не менее в беседе с DW Альтмайер назвал подход властей к борьбе с пандемией успешным, а принятые правительством меры - трудными, но необходимыми.
Тот факт, что Германии удалось сохранить работоспособность системы общественного здравоохранения и избежать резкого роста числа ежедневных заражений, "является прекрасным доказательством" оправданности мер, принятых правительством страны, подчеркнул Петер Альтмайер. "И это - в стране, где каждый гражданин, если он считает, что какая-либо мера является избыточной, может обратиться в суд или направить петицию в парламент или правительство", - добавил он. "Я не вижу ни одной области, в которой реакция федеральных земель, была бы несоответствующей, как это заявляет очень малое количество протестующих", - подчеркнул министр.
По мнению Альтмайера, глубинная точка кризиса уже пройдена, а растущему числу заражений можно будет противопоставить целенаправленные и регионально ограниченные меры.
В беседе с DW Альтмайер отметил, что в условиях глобализации между национальными экономиками по всему миру существует взаимозависимость. Поэтому "тот факт, что объем мировой, глобальной экономики в этом году сокращается гораздо сильнее, чем 10 лет назад во время банковского и финансового кризиса, вызывает беспокойство", указал глава Минэкономики Германии.
Однако, по его словам, текущая экономическая ситуация в Германии позволяет надеяться на то, что второго локдауна можно будет избежать. Согласно промежуточному прогнозу Минэкономики ФРГ, ВВП страны в 2020 году сократится на 5,8 процента. Для сравнения: в апреле министерство опубликовало прогноз, согласно которому вследствие кризиса, вызванного пандемией COVID-19, экономику страны в текущем году ждал спад в объеме 6,3 процента.
Тем не менее сокращение ВВП Германии на 5,8 процента - это самый мощный экономический спад в послевоенной истории страны, отмечает агентство dpa.
В 2021 году, согласно прогнозу, представленному Петером Альтмайером 1 сентября в Берлине, экономика ФРГ вырастет на 4,4 процента. В апреле министерство ожидало роста ВВП в 2021 году на 5,2 процента. Одной из причин ухудшения прогноза Альтмайер назвал сложную ситуацию в мировой экономике, связанную, в частности, с последствиями пандемии в США, которые, в свою очередь, негативно влияют на показатели германского экспорта.
В 2020 году объем экспорта немецких товаров сократится на 12,1 процента, а импорта - на 8,1 процента, говорится в докладе Альтмайера. В то же время, по словам министра, в Германии удалось стабилизировать спрос, в том числе благодаря сокращению налога на добавленную стоимость.
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