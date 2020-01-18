 Министры стран ЕС договорились о масштабной аграрной реформе | Новости из Германии о Европе | DW | 21.10.2020

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Европа

Министры стран ЕС договорились о масштабной аграрной реформе

Каждое из государств Евросоюза должно будет увязать минимум 20 процентов прямых сельхозвыплат с участием фермеров в экологических программах.

Уборка ячменя в Германии

Уборка ячменя в Германии (фото из архива)

Государства - члены ЕС согласились на проведение масштабной аграрной реформы. Министры сельского хозяйства стран Евросоюза поддержали утром в среду, 21 октября, в Люксембурге компромиссное предложение, с которым вступила Германия, председательствующая в Совете Европейского Союза. Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) заявила по итогам двухдневных переговоров, что речь идет о "системных изменениях" в данной отрасли.

"Мы демонстрируем, что более амбициозные планы в области экологии и защиты климата идут рука об руку с продовольственной безопасностью и необходимой поддержкой в области доходов для компаний", - подчеркнула Клёкнер.

Выплаты увязываются с участием в экопрограммах

Согласно достигнутым договоренностям, фермеры в дальнейшем должны будут придерживаться более высоких экологических стандартов. Кроме того, мелкие сельхозпроизводители будут подлежать более упрощенному контролю, "который позволит снизить административную нагрузку и в то же время обеспечит их вклад в достижение экологических и климатических целей". Наконец, каждая из стран ЕС должна будет увязать минимум 20 процентов прямых сельхозвыплат с участием фермеров в экологических программах. Чтобы эти средства не были потеряны - в случае если вовлеченность в подобные программы будет недостаточной - предусмотрена двухлетняя "фаза обучения", отметила Клёкнер. В ходе нее указанные средства могут быть привлечены при соблюдении других критериев.

Аграрные расходы - одна из крупнейших статей бюджета ЕС, в течение предстоящих семи лет на эти цели будут выделены 387 млрд евро. Германии из этой суммы причитаются 42 млрд евро.

Фермеры в ФРГ регулярно выходят на протесты

В этом году фермеры ФРГ неоднократно выходили на акции протеста. Это связано, в частности, с тем, что многие немецкие агропредприятия, которые производят экологически чистую продукцию, вынуждены вновь переходить на обычные стандарты, потому что не получают помощи от государства. Кроме того, митингующие выступали против ужесточения политики в области защиты климата и животных и требовали широкого общественного обсуждения сельскохозяйственного пакета федерального правительства. Критика касалась, в частности, запланированного властями ограничения на использование пестицидов.

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    Автор: Хелле Йеппесен


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