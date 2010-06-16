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Министерство иностранных дел Узбекистана

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Контекст

Разгрузка гуманитарной помощи для Киргизии

В Киргизию прибывает спецпредставитель МИД ФРГ

В Киргизию прибывает спецпредставитель МИД ФРГ

Министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле в связи с кровопролитными беспорядками на юге Киргизии отправляет в эту страну своего спецпредставителя - Патрицию Флор. Она прибудет в Бишкек 18 июня.
16 июня 2010 г.